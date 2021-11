Maneskin aprono concerto Rolling Stones/ Las Vegas in estasi, Mick Jagger “Grazie!”

Una grande serata di musica, un grande spettacolo e la consacrazione dei Maneskin anche a Las Vegas, dove ieri sera hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Sono stati proprio i quattro ragazzi italiani capeggiati da Damiano David ad aprire la serata all’Allegiant Stadium. Tanti i giovani presenti, ma la maggior parte del pubblico ha un’età tra i 50 ed i 60, venuti non certo per ascoltare la band romana che ha trionfato all’Eurovision Song Contest (e prima ancora al Festival di Sanremo). Quasi nessuno, in realtà, conosce la loro esistenza ma basta la loro musica a rappresentare la scossa che ha colto di sorpresa tutti i presenti.

Simona Ventura “Maneskin? Piacciono a tutti!”/ “Gruppo così mancava anche in America”

Immancabili a quel punto gli applausi ed i cori sulle note di “Beggin'”, cover dei Four Seasons ripreso nel 2017 dai Maneskin e ora trasformato in un disco di platino. La band ha scosso Las Vegas per ben 45 minuti di puro spettacolo prima di lasciare il posto ai Rolling Stones. Ed a mettere il sigillo ad una grande serata di musica ed intrattenimento ci ha pensato proprio Mick Jagger che non poteva non ringraziare il gruppo italiano che da oggi conquista un posticino anche nel cuore degli americani: “Voglio ringraziare i Maneskin!”.

Maneskin, video “Mammamia”/ Concerto gratuito stasera, 20 ottobre, a Londra

Maneskin aprono concerto Rolling Stones e conquistano Las Vegas

Damiano, leader dei Maneskin, come riporta Giuseppe Sarcina, inviato a Las Vegas per il Corriere della Sera, è riuscito a portare a casa un ottimo risultato. Grazie anche al suo inglese sciolto è riuscito a conquistare la platea di Las Vegas introducendo “Mamma mia”, finita tra le hit delle classifiche americane. Non poteva mancare, in chiusura, la dedica a Iggy Pop, tra le fonti di ispirazione della band: “Adesso suoneremo una canzone che è stata interpretata dal grande Iggy Pop. E’ la nostra preferita. Per noi è una cosa enorme”, ha spiegato Damiano introducendo I wanna be your slave.

Maneskin, Mammamia: video del nuovo singolo/ Rock, ironia e Damiano & Co nudi

Buona la prima per Damiano, Victoria, Thomas Raggi ed Ethan Torchio che hanno superato egregiamente la temutissima prova di Las Vegas di fronte ad una platea di 65mila persona giunte per farsi coinvolgere dalla musica dei Rolling Stones che hanno proseguito con due ore di puro spettacolo con il loro repertorio dei grandi classici ma con sonorità ed arrangiamenti moderni. I Maneskin nel frattempo pensano già alla loro prossima tappa dal momento che con il nuovo anno faranno anche ritorno negli Stati Uniti per prendere parte al “iHeart Radio ALTer Ego”, festival di musica alternativa che si terrà questa volta a Los Angeles ed al quale prenderanno parte nomi del calibro di Coldplay, Imagine Dragons, Twenty One Pistols.



© RIPRODUZIONE RISERVATA