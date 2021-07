Maneskin, chi è il nuovo manager? Fabrizio Ferraguzzo/ Direttore musicale X Factor

È stato annunciato il nome del nuovo manager dei Maneskin: è Fabrizio Ferraguzzo, già discografico in carica alla Sony Music Italy, al lavoro con la band romana dai loro esordi e direttore musicale di X Factor. La sua società, fresca di inaugurazione, si chiama Exit Music Management e lancia come primo nome proprio quello del giovane gruppo rock che, dalla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, sta riscontrando successo dopo successo. Non molto tempo fa il New York Times lanciò una notizia rivelatasi poi falsa, smentita dai Maneskin stessi: “lo scoop” vedeva Simon Cowell come nuovo manager.

Il legame professionale che legava i Maneskin con la loro ex manager Marta Donà (durato quattro anni) è stato ufficialmente sciolto poco dopo il trionfo nella competizione europea, lasciando così sorpresa la maggior parte dei fan. Sui profili social di Latarma, team di management artistico della Donà, si leggeva: “Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato, ma vi auguro il meglio dalla vita”.

I Maneskin al Circo Massimo

Per la band romana è tempo di novità; dopo l’annuncio del nuovo management, i quattro ragazzi (Damiano, Victoria, Ethan e Thomas) sono stati ospiti questa mattina della sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’interno della Sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio. I Maneskin hanno ricevuto dalle sue mani la Lupa Capitolina, massima onorificenza della Capitale, ma anche la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata quest’anno ai 150 anni della Città Eterna nelle vesti di capitale d’Italia.

Un’altra news arrivata in contemporanea è il grande evento che li aspetta nell’estate del 2022: “Le date italiane sono tutte sold out. Faremo un nuovo concerto speciale al Circo Massimo”. Il gruppo, tra i quindici artisti più ascoltati al mondo su Spotify, ha scritto queste parole sui social per comunicare ai fan il mega concerto che si terrà il 9 luglio nella loro città. I biglietti saranno in vendita da domani mercoledì 28 luglio a partire dalle 11:00 sul sito di Vivo Concerti, da lunedì 2 agosto anche in tutte le rivendite autorizzate.

