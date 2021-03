Maneskin, con “Zitti e buoni”/ “Spacchiamo il mondo con la musica” (Sanremo 2021)

I Maneskin sono tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni“. I quattro ragazzi sono molto emozionati di salire per la prima volta sul palco del Teatro Ariston: “Il pezzo che portiamo parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica. Per il resto non vi anticipiamo niente e aspettiamo che siate voi a sentire il pezzo e darci le vostre impressioni“, hanno detto a RaiPlay. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio calcano le scene dal 2015 e sono saliti alla ribalta nel 2017 con il secondo posto a X Factor. A formare il gruppo la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, che si conoscono sin dai tempi della scuola. Si uniscono a loro successivamente il cantante e frontman Damiano David, ed infine, tramite un annuncio postato su Facebook, risponde alla chiamata il batterista Ethan Torcio. I componenti del gruppo sono tutti giovanissimi. Damiano nasce l’8 gennaio del 1999; Victoria il 28 aprile del 2000; Ethan l’8 ottobre 2000 e Thomas, il più giovane, il 18 gennaio 2001. Nascono, crescono e vivono tutti a Roma.

Maneskin: il successo dopo il secondo posto a X Factor

Nell’edizione 2017 di X Factor, con giudici Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli, i Maneskin arrivano secondi. Una volta raggiunto il successo a X Factor pur non vincendo, esplodono in modo fulminante. Il 23 marzo 2018 esce il loro secondo singolo, Morirò da re, certificato doppio disco di platino. Il 28 aprile sono ospiti di Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. Il 16 giugno i Maneskin partecipano alla settima edizione di RadioItaliaLive – Il concerto, per poi esibirsi alla sesta edizione del Wind Summer Festival. Il 6 settembre durante la loro tournée autunnale del 2018 aprono il concerto degli Imagine Dragons a Milano. Il 25 ottobre sono ospiti del primo live di X Factor 12. Il giorno seguente viene pubblicato il primo album in studio del gruppo, Il ballo della vita.

I gossip sulla band dei Maneskin

Per presentare il nuovo disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre è stato proiettato il docufilm This Is Måneskin. All’album è seguita a partire da novembre 2018 una tournée europea, Il ballo della vita Tour, che ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste, fatto che ha portato il gruppo ad aggiungere nuove date nel successivo periodo estivo. Con la notorietà sono giunti i sussurri di una presunta storia tra Damiano e Victoria, smentita in più occasioni dai dirette interessati. Di Damiano si sa che ha avuto una relazione con una ragazza di nome Lucrezia. Di Victoria, invece, si dice che non sia impegnata, ma solo “impegnativa“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA