Maneskin, concerto a Lignano Sabbiadoro 23 giugno 2022/ Scaletta canzoni: “A stasera”

Maneskin, concerto Lignano Sabbiadoro: il ritorno in patria della band romana

Dopo il grande successo ottenuto all’estero con Damiano David che ha stupito tutti restando in mutande sul palco, i Maneskin tornano in concerto in Italia. Oggi, giovedì 23 giugno, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saliranno nuovamente su un palco italiano per infiammare Lignano Sabbiadoro dove sono stati accolti dal calore dei tantissimi fan che, dopo averli seguiti dai tempi di X Factor, non vedono l’ora di rivederli live dopo un anno di successi in ogni zona del mondo.

Per la giovane band romana è stato un anno di fitti impegni, successi e riconoscimenti. Nei prossimi dodici mesi saranno impegnati in un tour mondiale che porterà i quattro musicisti ad esibirsi ovunque, dal Brasile agli Stati Uniti fino al Giappone. Questa sera, però, delizieranno il pubblico italiano che attende con ansia anche la data del 9 luglio al Circo Massimo di Roma.

Maneskin, concerto Lignano Sabbiadoro 23 giugno 2022

In attesa di indossare gli abiti di scena che sono sempre super originali, i Maneskin sono alle prese con il soundcheck con un look casual. A causa del gran caldo, Damiano, tra le storie del profilo Instagram ufficiale dei Maneskin, appare senza maglietta mentre Victoria ha scelto di indossare una gonna e un top. Proprio Victoria, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha ricordato l’appuntamento di questa sera ai fan.

“Ci vediamo stasera”, ha scritto la bassista della band romana che, a propria volta, aveva dato lo stesso appuntamento ai fan con una foto di gruppo. Tutto, dunque, è pronto per il concerto di questa sera.

La scaletta delle canzoni

Da quali canzoni sarà formata la scaletta del concerto dei Maneskin di questa sera a Lignano Sabbiadoro? Sicuramente ci saranno brani come “Zitti e buoni”, “Torna a casa”, “Vent’anni” e “Coraline”, ma potrebbero esserci sorprese come “Chosen” e “Le parole lontane”, brani a cui i fan dei primi anni sono legatissimi. Ecco, dunque, la probabile scaletta.

Zitti e buoni In nome del padre Mammamia Chosen Womanizer Coraline La paura del buio Beggin’ For Your Love Close to the Top Amandoti Gasoline Torna a casa (in acustico) Vent’anni (in acustico) I Wanna Be Your Dog I Wanna Be Your Slave Touch Me Lividi sui gomiti Le parole lontane Supermodel If I Can Dream

