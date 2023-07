Maneskin, Damiano David: “Ho sputato sul palco…”/ Le reazioni allo sfogo choc

Maneskin, il gesto dello sputo sul palco accende la polemica: il caso Damiano David

Tra le band della music industry made in Italy più rivoluzionarie del momento, su scala globale, i Maneskin tornano al centro dell’attenzione generale, per il caso Damiano David. Nel mezzo del tour che li vede impegnati alle prese con i concerti nelle varie tappe europee, dopo il debutto della prima data allo Stadio San Siro e in data 25 luglio 2023 la band vincitrice di Sanremo con Zitti e buoni é attesa al rinomato stadio milanese per il bis di concerti lombardi e, nell’attesa, il frontman dà vita ad un nuovo thread via social di discussione piuttosto accesa.

Maneskin, concerto allo stadio Olimpico di Roma oggi 20 luglio/ Scaletta canzoni: da Zitti e buoni a Gossip

Questo per via di uno stato condiviso a mezzo social, il cui contenuto é ora virale nel web e divide l’opinione pubblica, in reazioni tra le più disparate tra loro.

Le reaction web al caso Damiano David

«Ci vediamo stasera Milano», fa sapere via social Damiano David in nome e per conto dei Maneskin in una storia che riprende un momento preciso del primo spettacolo a San Siro. Il cantante immortalato a torso nudo, con pantaloni di pelle e il sudore in bella vista si ferma, rivolge poi lo sguardo verso guarda il pubblico e piuttosto stanco per la performance, sbotta nel post: «Prima che scriviate str*** su TikTok ho sputato sul palco, è vero teste di c***. Ora, chiarito questo, andiamo avanti». Parole, quest’ultime, che sembrano destinate all’informazione in generale degli esperti di giornalismo.

Maneskin, super sorpresa per i fan?/ In arrivo collaborazione musicale con Martin Garrix

A corredo del contenuto video che immortala il momento live più discusso del momento, poi un “reminder” della band dal grido «Take notes», ossia «Prendete nota». Il filmato nello stato audace pubblicato dalla pop rock band italiana e di risonanza International é ora un thread che divide il web con reazioni social degli utenti a supporto per la band in contrapposizione alle critiche degli haters.

Tra le contestazioni emergono in particolare i commenti di chi stigmatizza il gesto dello sputo, ritenuto perlopiù come un peccato dettato dall’esibizionismo. D’altro canto c’é chi invece rivendica il gesto come una ciliegina sulla torta del live della band italiana più influente nel mondo del momento.

Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme/ Sorrisi e sguardi complici a Roma: è amore?

Intanto, inoltre, il nome di Britney Spears riaccende il gossip con un’indiscrezione choc…

“prima che scrivete stronzate, ho sputato sul palco, teste di cazzo”

~damiano david✨✨✨ pic.twitter.com/aNjl3Fhvg5

— fra✨ (@apijaergelato_) July 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA