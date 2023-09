Maneskin, fuori il video del nuovo singolo “Honey, are U coming?”/ Il traguardo al debutto, tra le novità

Maneskin rilasciano il nuovo singolo in lingua straniera, Honey (Are U coming?) : in uscita il videoclip con il primo traguardo

Maneskin tornano al centro dell’attenzione generale in musica, con il rilascio del video per il nuovo singolo Honey (Are U coming?) e il via al nuovo tour mondiale Rush! world Tour. Il prossimo 12 settembre 2023 Maneskin presentano il nuovo singolo, in anteprima assoluta in una travolgente occasione speciale in risposta all’invito ricevuto per una resa partecipazione ad uno degli eventi più attesi dell’anno. E, intanto, i tre musicisti esperti ed icone del made in Italy nel mondo pubblicano per il brano il video ufficiale, che vede il trio capitolino di risonanza internazionale, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, raggiungere un primo grande risultato.

Il nuovo singolo in lingua inglese, per la grande felicità dei fan in tutto il mondo della band di Zitti e buoni, é intanto al debutto in Top10 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, al rilascio settembrino sulla piattaforma di views, YouTube Italiana.

Lo stesso 12 settembre, data del rilascio musicale previsto, Maneskin si esibirà in trio per l’anteprima assoluta live sul palco dei celebri MTV Video Music Awards 2023.

Il primo traguardo musicale del nuovo singolo dei Maneskin

E mentre il Rush! World Tour li chiama ad esibirsi tra le nazioni nel mondo, come gli Stati Uniti d’America, il Giappone e l’Irlanda, Maneskin si impongono tra le tendenze per la musica al rilascio di Honey (Are U Coming?) su YouTube Italia, qualificandosi alla posizione #9, tra i video più visualizzati del momento sulla piattaforma di viewers e views online, YouTube Italia. Questo, secondo i dati della piattaforma musicale aggiornati alla data 7 settembre 2023.

