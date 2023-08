Maneskin: “Honey! (Are U Coming?)” é il nuovo singolo / Ha il via il tour mondiale: “Rush! World Tour”

Maneskin annunciano il rilascio del nuovo singolo, “Honey! (Are U coming?)”: il post rivelatorio

Måneskin annunciano l’uscita del nuovo singolo “Honey (are U coming?)” unitamente allo start della rosa delle date dei concerti mondiale, il Rush! World Tour. La band made in Italy di risonanza global dà annuncio, a mezzo social, dei nuovi progetti musicali che li vedono protagonisti, nei giorni della calda estate 2023 in corso. Inarrestabili possono, infatti, dirsi i membri della pop-rock band, che nel mezzo del periodo vacanziero lancia due post via Instagram, di dominio pubblico, che rendono testimonianza online del lavoro discografico targato Maneskin, facendo così incetta di interazioni social di esultanza tra gli internauti attivi.

A corredo di un post contenente il video di quella che si direbbe la “Gif” animata della cover del nuovo singolo, Maneskin annunciano il pre-save del nuovo lavoro condiviso nella bio sul re dei social Instagram, la canzone dal titolo “Honey! “Are you coming?”. Questo, aprendo al contempo la possibilità estesa ai follower e non di accaparrarsi un biglietto per il nuovo tour mondiale.

Al via il nuovo world Tour dei Maneskin: le date degli eventi live targati Rush! world Tour

A partire dal mese di settembre 2023 i membri della pop-rock band, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan partiranno per attivarsi alla volta delle date del nuovo tour global, il Rush! World Tour, che porterà i Maneskin in Nord America, Sud America, Giappone, Uk e in tutta Europa. Così come gli stessi musicisti fanno sapere al popolo del web attivo via Instagram, attraverso il nuovo post condiviso pubblicamente e che concerne la rosa di eventi live international. Può quindi ufficialmente dirsi particolarmente brillante e influente, su scala globale, la band dei Maneskin, nel firmamento delle stelle del made in Italy di influenza nel mondo.

