Maneskin, l’ex prof di Damiano: “Già al liceo uno showman”/ “Aveva un grande carisma”

Il professore di Damiano dei Maneskin racconta il suo esordi. In un’intervista al Corriere della Sera, Giacomo Campanile, da 26 anni docente di religione al liceo classico Montale di Roma, in via di Bravetta, ha ricordato gli esordi di quel ragazzo ribelle già dagli anni della scuola. Giacomo ha svelato che Damiano era interessato solo alla musica tanto da aver perso un anno scolastico: “Damiano ha frequentato la nostra scuola dal 2013 al 2017, un anno è stato anche bocciato perché non si applicava molto, pensava solo alla musica… poi ha lasciato gli studi per partecipare a “X Factor”. Il professore ha raccontato di averlo seguito nel coro: “Non sono stato il suo insegnante, non era nella mia sezione, ma l’ho seguito nel coro con il quale organizziamo concerti da oltre vent’anni per le feste natalizie e alla fine dell’anno scolastico”.

Giacomo ha poi svelato un episodio che ci fa capire quanto all’epoca già Damiano fosse un tipo magnetico: “Ricordo una delle sue prime esibizioni, cantava “Your song” di Elton John e mi accorsi subito del suo grande carisma, in platea erano tutti rapiti. Aveva questo dono, di ammaliare gli ascoltatori, anche se a scuola ho incontrato studenti con un timbro vocale migliore del suo. Era un bravo ragazzo, semplicissimo, non mi sarei mai aspettato che dal coro del Montale sarebbe arrivato così lontano”.

Il prof di Damiano dei Maneskin fa un augurio ai Maneskin: “Spero che possano cantare davanti al Papa”

Il professore si è complimentato con i Maneskin spiegando che il motivo del loro successo sta nella capacità di rinnovamento che hanno portato nella musica: “Sono stati bravi a differenziarsi dalla trap e dall’indie, tirando fuori il rock anni Settanta. All’Eurovision era palese, spiccavano tra decine di gruppi di musica elettronica, credo sia anche per questo che in America stanno spopolando”. Finiti sulle poltrone dei più celebri salotti televisivi, come quello di Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres, per il professor Campanile manca l’ultimo coronamento: “Potrebbero cantare per il Papa in piazza San Pietro. Sarebbe incredibile, ma tutto quello che hanno fatto finora lo è”.

Il professore ha poi aggiunto di avere il numero di Damiano ma di non averlo mai chiamato ancora: “Immagino sia molto impegnato, da quando i Måneskin hanno vinto Sanremo credo siano stati pochissimo a Roma. Gli ho fatto i miei complimenti tramite i miei alunni che, ogni tanto, lo incontrano a Villa Pamphilj o al bar vicino al Montale. Gli abbiamo anche inviato il video della canzone che abbiamo composto per lui, “Damiano, torna a scuola”, pubblicato su YouTube. Se tornasse a trovarci, ne saremmo felici”. Riprendendo i versi di una loro canzone, Damiano ti prego torna a scuola!



