Maneskin super ospiti al Festival di Sanremo 2023/ Video Tg1, Damiano “Ci speravamo…”

I Maneskin tornano al Festival di Sanremo: saranno i super ospiti nella serata di giovedì 9 febbraio 2023. A darne l’annuncio è stato Amadeus, ospite al Tg1 delle 20 proprio con la band che è fresca di pubblicazione del nuovo album Rush! e che è candidata nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles poco prima della kermesse sanremese. Presente anche la band, fatta eccezione per Ethan, assente a causa della febbre.

«La vera notizia è che io sono il quarto Maneskin da questa sera, lo volevamo ufficializzare al Tg1», ha scherzato Amadeus, che ha fatto il suo ingresso con la band. «Ieri si è sposato, aveva un vestito molto sexy da sposo e quindi ha preso molto freddo», ha spiegato Victoria De Angelis. «Guarisci presto, perché credo ci siano molte cose da fare: Londra, Stati Uniti, Sanremo… Ci sono tante cose».

L’ANNUNCIO DI AMADEUS E LA REAZIONE DEI MANESKIN

«Sai l’affetto che ho per questi ragazzi, sono dei numeri uno al mondo. Ormai non si fermano più. L’album nuovo è destinato ad essere numero uno nel mondo, è spettacolare. Poi partiranno per i Grammy, quindi nella serata di giovedì saranno al Festival di Sanremo 2023», ha dichiarato Amadeus per spiegare al Tg1 la scelta di invitare di nuovo i Maneskin. «Bellissimo, non vediamo l’ora», ha detto entusiasta Victoria De Angelis. «Ci speravamo, per noi è sempre un onore», ha aggiunto Damiano David. Il direttore artistico della kermesse canora ha concluso: «Io li invito ogni anno a prescindere, Sanremo è fortemente legato a loro. Fanno qualcosa di pazzesco, sono amati. Sanremo ha una marcia in più quando ci sono loro». Non è mancata una battuta sul “matrimonio” di ieri: «Non a Las Vegas? Roma resta sempre nel cuore, è la nostra città». Clicca qui per il video dell’edizione del Tg1.

