Maneskin, trionfo agli Mtv Video Music Award 2022/ La reazione di Damiano David…

I Maneskin vincono il premio per il miglior video alternativo agli Mtv Video Music Awards 2022

Ancora un riconoscimento per i Maneskin che continuano a portare a casa premi importanti. La band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, dopo aver conquistato il Giappone, è volata a New York per partecipare agli Mtv Video Music Awards 2022 dove erano in gara in tre categorie ovvero “Miglior video alternativo” con il videoclip del singolo “I wanna be your slave”, “Miglior nuovo artista” e “Guppo dell’anno”.

Dopo aver conquistato il pubblico americano sfilando sul red carpet con degli outfit firmati Gucci che ha esaltato la bellezza dei quattro musicisti puntando sul nero e sull’eccentricità, il Maneskin hanno portato a casa un premio importantissimo e che conferma la loro scalata al successo. La band, infatti, ha portato a casa il premio per il “Miglior video alternativo” e i quattro giovani artisti non sono riusciti a nascondere l’emozione.

Le parole di Damiano David

Dopo aver ritirato il prestigioso premio, Damiano David ha rilasciato alcune dichiarazione ringraziando, anche a nome dei compagni, tutti i fans sparsi in ogni angolo del mondo che continuano a puntare sul loro talento. “E’ straordinario – ha detto il frontman della band, Damiano David – non ce lo aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”.

Felici ed emozionati, i Maneskin hanno poi regalato una performance straordinaria sulle note di Supermodel. Nel corso di un’intervista rilasciata a Mtv, inoltre, hanno annunciato di avere diversi brani pronti e che il nuovo album potrebbe uscire a breve. Prima dell’inizio del tour mondiale che prenderà il via alla fine di ottobre, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas regaleranno nuove canzoni al loro pubblico?

