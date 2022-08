Giorgia Soleri, dedica speciale a Damiano dei Maneskin/ “Il compagno migliore del mondo”

Giorgia Soleri e il “viaggio nel tempo”: prima dell’operazione per l’endometriosi…

Non ama essere descritta come “la fidanzata dei Maneskin“, e lo fa a ragion veduta… Attivista, influencer, scrittrice, per Giorgia Soleri quella di ieri è stata una giornata a dir poco speciale: la ragazza ha festeggiato il suo primo anno dall’intervento che ha segnato la fine della sua battaglia contro la vulvodinia. È così che ha voluto, tramite social, ripercorre i passi fatti negli anni, e farsi, per l’ennesima volta, portavoce della battaglia per il riconoscimento della malattia dell’endometriosi e vulvodinia.

Giorgia Soleri ha voluto iniziare questo “viaggio nel tempo” condividendo i ricordi di un anno prima dell’intervento, storie che “le fanno ancora dolore“, e dove si vede una Giorgia, più piccola, quasi perdere la speranza davanti ai tentativi di farsi diagnosticare una malattia che pareva non esistere. La Soleri ha voluto accompagnare questi ricordi dolorosi con alcune frasi: “Stavo per ricevere la diagnosi di vulvodinia, come la maggior parte delle pazienti con vulvodinia anche io mi ero fatta un’autodiagnosi, sono stati anni di dolore. E pensare che due anni dopo abbiamo formato un comitato con una parte scientifica, mi sembra ancora incredibile”. E poi conclude con: “Giorgia del 2020 ti abbraccio forte”.

Giorgia Soleri e la romantica al compagno Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri ha poi voluto continuare questo “viaggio nel passato”, andando proprio a riprendere cosa accadeva esattamente un anno fa, data in cui l’attivista fu finalmente operata per endometriosi e vulvodinia, mettendo così fine, una volta per tutte, all’incertezza della sua malattia. La Soleri ha pubblicato un video accompagnato dalla didascalia: “Un anno dopo con diagnosi di vulvodinia, neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi, vivevo così il post-operatorio…” Ecco allora che nel video si vede una scena molto affettuosa dove una sua amica toscana, a sorpresa, la va a trovare. Appena apre la porta le due si scambiano un lunghissimo abbraccio.

Giorgia Soleri ha poi pubblicato un altro ricordo post-operatorio dove altre tre sue amiche le fanno compagnia nel letto, la didascalia dice: “Ho le migliori amiche del mondo e a un anno di distanza lo sottoscrivo ancora”. Sul finale però non manca anche un pensiero anche per il suo compagno, che da sempre la sostiene nelle sue battaglie, si tratta di Damiano David, frontman dei Maneskin. La Soleri ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero dove i due si abbracciano con affetto, e sotto scrive: “Il compagno migliore del mondo”.













