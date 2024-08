Manila Esposito ha solo 17 anni ed è già medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una storia di grande passione la sua, che giovanissima si è piazzata terza sul podio nella disciplina della ginnastica artistica. Fermi tutti però, questa non è di certo la sua prima medaglia! L’atleta azzurra Manila Esposito si è già portata a casa ben quattro medaglie d’oro agli Europei. Talento, sì, ma anche tanto impegno e dedizione, con una storia di vita come tante che però l’ha portata così in alto già adesso. Ad Orizzontescuola, l’atleta ha raccontato di come da piccola abbia iniziato a fare danza, ma durante la lezione se ne stava a terra, rigida senza muovere un muscolo.

A lei non piaceva la danza: “Avevo già le idee chiare e quello che vedevo non mi piaceva”, spiega, lei voleva fare ginnastica artistica, e quando la mamma l’ha iscritta, non ha più abbandonato la palestra. Manila Esposito è giovanissima e non ha ancora raggiunto la maggiore età. Perciò, parlare di fidanzato è forse un po’ presto, anche se magari qualche cottarella adolescenziale ogni tanto prende il sopravvento. Questo è il suo momento della vita in cui dedicarsi allo studio e all’allenamento, anche se a Manila non sembra piacere molto la scuola.

Manila Esposito, 17 anni e mille sacrifici alle spalle: “Vivo lontana 500km dalla mia famiglia

Con mille sacrifici, Manila Esposito ha sempre studiato per poi allenarsi in palestra al pomeriggio, con orari incredibilmente impegnativi, soprattutto per una ragazzina così giovane. Lo ha raccontato lei stessa: “Con il passaggio all’agonistica, a 7-8 anni, è arrivato il doppio allenamento: 8.30-13 e 14-16 lunedì, martedì, giovedì, venerdì.”. Praticamente, una vita in palestra quella di Manila Esposito, che come tante sue colleghe ha dovuto ridurre gli orari scolastici per dedicarsi ancora di più allo sport.

“Non amo molto la scuola”, ammette la ginnasta, raccontando di avere esami ogni anno per passare al successivo. Attualmente studia al Liceo delle Scienze Umane e vive lontana 500km dai suoi genitori. Si allena infatti ogni giorno all’accademia di Brescia, che è diventata ormai la sua seconda casa. Lei come la collega ginnasta Alice D’Amato vivono lontane da casa, per amore e per la passione sconfinata della ginnastica artistica.