Manila Gorio vs Lucas Peracchi/ “Non ti vergogni a mettere il cu*o di Mercedesz…”

Manila Gorio si scaglia contro Lucas Peracchi che, su Instagram, per invitare i followers a restare a casa per l’emergenza coronavirus, ha pubblicato una foto del lato B della fidanzata Mercedesz Henger. “State a casa, c’è tanto da fare anche a casa”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne sotto la foto scattata da lui. Uno scatto che è stato apprezzato dai followers che hanno visto nel gesto di Lucas un modo per sdrammatizzare la difficile situazione dell’Italia che sta vivendo. “Un po’ di ironia in tutta questa situazione”, scrive un utente. Altri aggiungono: “i lati positivi di questa brutta cosa”, “dobbiamo sempre cercare di vedere il lato positivo in ogni situazione”. Non manca, però, chi trova di cattivo gusto la foto e tra le tante critiche spunta anche quella di Manila Gorio.

MANILA GORIO CONTRO LUCAS PERACCHI PER LA FOTO DEL LATO B DI MERCEDESZ HENGER, LUI LA BLOCCA

Manila Gorio non condivide il modo con cui Lucas Peracchi ha invitato i suoi followers a restare a casa. Di fronte alla foto del lato B di Mercedesz Henger pubblicata dall’ex tronista, infatti, la Gorio ha reagito duramente. “Ma non ti vergogni a mettere il cu*o della tua fidanzata in piazza? Dignità zero”. Il commento di Manila non è passato inosservato agli occhi di Lucas che non solo ha replicato, ma ha deciso di agire per fermare subito gli attacchi. “Ora ti risolvo il problema, bloccata“, scrive l’ex tronista che poi rispondendo ad una follower che l’aveva difeso, riferendosi sempre a Manila Gorio aggiunge – “vorrebbe esserci lei nel letto, questa è la verità”. A pensarla come Manila, tuttavia, sono anche altri utenti che ammettono di non gradire questo genere di foto.





