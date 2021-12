Manila Nazzaro a Soleil Sorge: “Ti sceglierei tra mille”/ Dichiarazione ‘d’amore’ e…

Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha trovato una grande amica in Manila Nazzaro. Le due hanno equiparato il loro rapporto ad un colpo di fulmine. Soleil Sorge scoppia a piangere sulla spalla di Manila che le sussurra, “Ti sceglierei tra mille, te lo giuro sui miei figli”. Soleil Sorge le dice: “È come se ci fosse stato un colpo di fulmine”. Manila sorride e conferma il suo pensiero: “È vero, è successo proprio così. All’inizio neanche ci conoscevamo ma poi è scattata subito la sintonia”. Manila ha continuato ad abbracciare forte Soleil e le ha detto: “Poche volte mi sento così bene ad abbracciare un’amica […] Sarò sempre dalla tua parte, te l’ho promesso quella volta. Non mi sono mai tirata indietro. Le persone dovrebbero essere tutte come te”. L’influencer, emozionata, ha risposto: “Sei una delle poche certezze, non ho dubbi che sarà così anche fuori. Noi siamo così simili. Una delle cose che ho realizzato, che mi piace un sacco, è che la mia essenza da protagonista qui dentro mi sono trovata a tirarmi indietro e guardare da fuori e provare gioia a guardarvi tutti. Sembrano scene da film”.

Manila Nazzaro le fa eco: “Quando lo raccontavano le persone che lo hanno già fatto non ci credi, non lo riesci a capire […] Io ho buttato giù tutte le mie difese qui”. Soleil Sorge le ha confidato di aver trovato in lei e Katia Ricciarelli due importanti punti fermi: “Ho trovato due appoggi te e Katia. Se dovessi scegliere una persona da portare con me saresti solo tu, non potrei sceglierne un’altra”.

Soleil Sorge e il confronto con Aldo Montano

Soleil Sorge nel corso dell’ultima diretta ha avuto un confronto con Aldo Montano. Interpellato dal conduttore sul comportamento dell’influencer, il campione sportivo ha dichiarato: “Ha preso in giro Alex Belli imitandolo immagino. Mi da fastidio perché non sono passato mai per neutrale, sai quante battaglie ho affrontato e qualcuna l’ho vinta. Sono uno che non si mette in mezzo alle discussioni, soprattutto per cose che non ritengo cose importanti. A Soleil forse piace attaccare e discutere”. Signorini ha dato la parola alla Sorge: “Ti apprezzo e stimo tantissimo per il tuo modo di fare, però credo che un uomo a prescindere abbia delle idee in alcune situazioni”. Secondo l’influencer italo-americana, il campione sportivo dovrebbe esporsi di più e partecipare attivamente alle dinamiche del gioco: “Spesso nella Casa del GF Vip uno ha un’idea, a me sei piaciuto quando ad esempio hai difeso Manuel, e paradossalmente l’ho apprezzato quando mi ha detto che non c’è rapporto tra di noi. Mi piace quando ti esponi”.

