Manila Nazzaro “Non so se restare al Gf Vip”/ Davide “C’è tutto il salone da pulire…”

Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip 2021? Ne è convinto il fidanzato Lorenzo Amoruso, che infatti ha dichiarato che questo momento arriverà quando la produzione del reality comunicherà ai concorrenti il prolungamento del programma. Del resto, i momenti di scoramento per l’ex Miss Italia non mancano. «Non so se restare, non ho più niente da dare», ha confidato ad esempio a Davide Silvestri. L’attore ha provato a tirarla su con una battuta delle sue: «Ma… c’è ancora tutto il salone da pulire. Per Natale ti fai regalare due straccetti nuovi e per un mese e mezzo hai risolto!». Lui ci ha voluto scherzare, ma effettivamente Manila Nazzaro tiene molto alla pulizia della casa.

Infatti, prima di pranzo ha perso la pazienza cominciando a sfogarsi con Jessica Selassiè, Maria Monsè e Carmen Russo dopo aver trovato per l’ennesima volta tutte le stoviglie della colazione non lavate. Stanca di dover rimediare alle mancanze altrui, ha promesso di rimproverare tutti non appena ne avrà l’occasione proprio per provare a porre fine al disordine nella Casa.

Sfogo di Manila Nazzaro “Quando posso spendermi ancora?”

Ma Manila Nazzaro si era già sfogata anche con altri compagni del Grande Fratello Vip 2021. «Mi sono spesa tantissimo questi mesi, quanto ancora posso spendermi?», si è chiesta, dimostrando di essere arrivata quasi al limite. Il disordine dei coinquilini ha solo acuito il suo nervosismo, tanto che è arrivata a piangere. Quando le hanno consigliato di mollare un po’ la presa, limitandosi a fare il minimo indispensabile, lei ha risposto: «Io non dico di no, lo so che sbaglio ma non riesco a dire di no se qualcuno mi chiama e mi chiede aiuto».

Jessica Selassiè, ad esempio, le ha suggerito di liberarsi dal ruolo che le è stato attribuito: «Secondo me devi trovare un po’ la tua pace, pensa a te. Dì un po’ di no». Dunque, Manila Nazzaro sembra arrivata ad un bivio: creare nuovi equilibri al Grande Fratello Vip 2021 per rilanciare la sua avventura o interromperla. E chissà come reagirà quando saprà del prolungamento…



