Manila Nazzaro “boccia” Vera Miales/ E il web la incorona, possibile finalista?

Manila Nazzaro, concorrente al Grande Fratello Vip 2021, è reduce dai festeggiamenti all’interno della Casa più spiata d’Italia per il suo compleanno, ai quali è stato dato ampio spazio da Alfonso Signorini anche nel corso della puntata di lunedì 11 ottobre. Al di fuori della Casa, si sono presentati il suo compagno, Lorenzo Amoruso, e i figli, urlandole tutto il loro amore e incitandola ad andare avanti. In particolare, il compagno dell’ex Miss Italia si è mostrato in un video atto a rassicurarla e inculcarle la forza necessaria per proseguire in questa avventura televisiva, che la sta tenendo distante dagli affetti.

Nonostante la lontananza e le difficoltà passate, la coppia è più unita che mai e questo è motivo di forza per la conduttrice, la quale, durante la diretta, non è riuscita a trattenere la propria reazione di fronte al dialogo tra Vera Miales e Amedeo Goria. Secondo la presentatrice, infatti, la ragazza non è sincera e ha trovato di cattivo gusto il suo atteggiamento nei confronti del giornalista sportivo. Tuttavia, va detto che Manila è molto concentrata sulla sua storia d’amore con il compagno Lorenzo Amoruso e si dichiara felice, perché, il loro rapporto è solido; dunque, non lesina consigli agli altri, ma mantiene la discrezione che da sempre le compete.

MANILA NAZZARO POSSIBILE FINALISTA DEL GF VIP?

Inevitabilmente, come accade giocoforza a tutti i concorrenti della Casa, Manila Nazzaro è un personaggio che divide il pubblico: da un lato c’è chi la adora e crede fortemente possa essere una delle papabili vincitrici, dall’altro ci sono coloro ai quali l’inquilina del GF Vip “non piace” per il suo fare “da maestrina”. Un atteggiamento che, in realtà, deriva dalla sicurezza di sé da parte della donna, che, nonostante qualche momento di debolezza, ha sempre dimostrato di essere all’altezza di ogni situazione.

Secondo gli utenti dei social, è la meno stratega di tutti ed è spontanea, doti che di certo non passano inosservate. Non è mai stata in nomination e ci sono tutte le premesse affinché possa continuare il suo percorso all’interno della Casa. Dal canto suo, Manila è molto agguerrita e determinata; da lei ci si aspetta che continui a mostrarsi per quello che è. La sua arma migliore è la spontaneità, la capacità di affrontare tutto e tutti senza nessun tipo di filtro, a costo anche di risultare antipatica. Conosce i ritmi televisivi e non si lascia intimidire da niente e nessuno; infatti, prima del suo ingresso nel reality, aveva asserito di desiderare che il pubblico la conoscesse meglio e, a quanto pare, sta tenendo fede alla sua volontà.



