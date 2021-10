Manila Nazzaro e l’aborto: il figlio perso con Lorenzo Amoruso/ “Un dolore profondo e silenzioso”

Manila Nazzaro, il dramma dell’aborto

Manila Nazzaro e l’aborto del figlio nato dall’amore con il compagno Lorenzo Amoruso. La concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha vissuto il dramma della perdita di un figlio; una gravidanza interrotta che è stato un dolore immenso per la conduttrice radio-televisiva. La Nazzaro ha raccontato il dolore dell’aborto nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin: “io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”.

La conduttrice, madre di due bambini Nicolas e Francesco Pio nati dal precedente matrimonio con il calciatore Francesco Cozza, parlando dell’aborto vissuto ha confessato: “il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

Manila Nazzaro e il figlio perso: “un dolore profondo e silenzioso”

“È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata” ha detto Manila Nazzaro con la voce rotta dall’emozione. La concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha raccontato il dramma dell’aborto nel talk show “Verissimo” di Silvia Toffanin sottolineando – “mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza”. Alla fine la Nazzaro ha voluto raccontare e condividere il dramma della perdita di un figlio anche per inviare un messaggio a tutte le donne. “Può succedere a tutte, non siamo sole” – ha detto la conduttrice precisando – “Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”.

Il dolore è ancora forte, visto che questo figlio avrebbe rappresentato per la ex Miss Italia qualcosa di importante per la storia d’amore con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. “Sarebbe stato il frutto di una ripartenza” – ha detto la Nazzaro che è legata da diversi anni a Lorenzo Amoruso con cui ha partecipato al reality “Temptation Island”.



