Manila Nazzaro contro il bacio tra Soleil e Sophie al GF VIP/ “Baciare un’amica non è la normalità”

Durante la diretta dello scorso lunedì del Grande Fratello Vip 2021 Alfonso Signorini ha fatto vedere a tutti quanto accaduto all’interno della casa durante la festa di Halloween caratterizzata da baci tra Alex Belli e Soleil Sorge e tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. I baci tra le due ragazze non sono piaciuti a Manila Nazzaro che ha parlato con le dirette interessate spiegando i motivi per cui non ha gradito il gesto fatto dalle due concorrenti della casa.

Manila Nazzaro ha detto: “Si gioca sempre con i baci tra donne. Nella vita in cui viviamo non è ancora semplice. Io do un peso anche a quel tipo di gesto, soprattutto perché voi due non siete lesbiche. Però era forte e strano più che altro. Non è normalità, limonare con un’amica non è la vita quotidiana se non sono innamorata di lei”.

Il bacio tra Sophie e Soleil non piace a Manila Nazzaro: “Taboo? Normalizziamoli”

Sophie Codegoni ha provato a spiegare a Manila Nazzaro le sue motivazioni: “Era una cosa simpatica, vista così sembrava volgare. Non era un messaggio negativo, ci sono persone che hanno un certo tipo di apertura mentale. È anche normalità quella”. Secondo Manila però baci dati con molta leggerezza possono essere interpretati in maniera negativa ed ha voluto precisare: “Dietro un bacio tra donne ci sono ancora dei tabù immensi”. Ma Sophie, convinta del suo gesto innocuo ha ribadito: “Questi tabù si possono eliminare”, convinta che anche il gesto compiuto da lei e da Soleil possa contribuire al dialogo su determinati argomenti.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno cercato di spiegare a Manila Nazzaro il bacio tra di loro era una imitazione dei baci cinematografici: “Alex ci spiegava che nelle fiction italiane non ci si bacia con la lingua, infatti non c’era. Ci sono dei taboo nei baci tra donne? Bene allora si possono eliminare e normalizzare. Per noi è come un bacio dato ad un uomo. Non eravamo ubriache, ma alticce e avremmo fatto quei baci anche da sane e lucide.” Le ragazze hanno ribadito di volersi prendere tutta la responsabilità su quanto accaduto durante la festa di Halloween, comprese le eventuali critiche.



