Manila Nazzaro, dubbi su Jessica Selassiè/ “Mi ha nominata, probabilmente sbaglio…”

Dopo sei mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, gli inquilini più famosi d’Italia, non si conoscono ancora a fondo e, soprattutto, non riescono a fidarsi totalmente gli uni dagli altri. Con la finalissima ormai alle porte, tutti sono contro tutti e Manila Nazzaro che è al televoto per l’eliminazione contro Barù, non nasconde di avere dei dubbi su alcuni coinquilini. L’ex Miss Italia, in particolare, durante una conversazione con Davide Silvestri, parlando di nomination, ha ammesso di avere un dubbio su Jessica Selassiè.

A nominare Manila mandandola così al televoto sono stati Giucas Casella, Barù e la stessa Jessica. Quest’ultima, tuttavia, nonostante il rapporto stretto con la Nazzaro, ha preferito non svelarle la verità. Ipotizzando sulle nomination ricevute, Manila non ha avuto dubbi su Lulù che ha sempre svelato a tutti le proprie scelte. Al contrario, ha ammesso di avere dei dubbi su Jessica. “Mi ha nominato Jessica. Probabilmente mi sbaglio, ma ci sta”, ha ammesso la Nazzaro.

Manila Nazzaro finalista del Grande Fratello vip 2021?

Secondo Manila Nazzaro, Jessica Selassiè potrebbe averla nominata per le critiche che le ha rivolto in merito al suo desiderio di vincere per poter aiutare economicamente la famiglia. L’ex Miss Italia, tuttavia, ha anche aggiunto di capire eventualmente la sua motivazione e di non provare rancore. Tuttavia, Manila non nasconde il sogno di poter conquistare un posto in finale pur essendo consapevole che non sarà facile battere Barù al televoto.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, può contare su un grande seguito nato anche per il suo rapporto con Jessica Selassiè. Sono tanti i fan del reality che sperano di vedere in finale sia Jessica che Barù. Manila, dunque, dovrà rinunciare al suo sogno? Dopo l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge, anche il televoto tra Barù e Manila riserverà sorprese?

