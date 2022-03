Manila Nazzaro svela i nomi dei finalisti del GF Vip/ “Oltre a Lulù, Delia e Davide…”

Durante la 47esima puntata del Grande Fratello Vip la nomination di Manila Nazzaro per Soleil Sorge ha suscitato qualche polemica soprattutto in studio da parte delle opinioniste che hanno messo in risalto come l’ex Miss Italia abbia votato la ragazza solo perché c’era anche il rischio, come è effettivamente accaduto, che potesse abbandonare definitivamente la casa.

Manila Nazzaro mette in guardia Lulù Selassiè/ "Vuoi avere sempre ragione ma..."

Dopo la puntata la Nazzaro ha ammesso di non aspettarsi l’eliminazione di Soleil Sorge e ha ribadito come il suo voto sia stato dettato dal cuore in onore del legame passato che ha unito le due donne e successivamente ha svelato chi secondo lei saranno gli altri due finalisti, oltre a Deli Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri.

Miriana Trevisan crolla al GF Vip "Sono sempre in nomination"/ "Sto lottando ma..."

Manila Nazzaro sconvolta per l’eliminazione di Soleil Sorge

Manila Nazzaro ha confessato di essere rimasta destabilizzata dall’eliminazione di Soleil Sorge: “Ero convinta che sole ce la facesse. Io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era una gigante” ammettendo però come l’eliminazione di Soleil Sorge abbia dato una speranza agli altri concorrenti: “È una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima”.

Manila Nazzaro, che ha concluso la puntata con un ingresso in nomination, ha confessato ai suoi compagni di non vedersi in finale: “Io sarò la prima ad uscire, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere”. E successivamente ha fatto i nomi di chi, secondo lei, prenderà parte alla finalissima del reality: “In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia, Davide e Barù”.

Jessica Selasié confessa "La finale? ci servono i soldi", la furia di Manila/ "Questa roba è scorretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA