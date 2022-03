Manila Nazzaro e Delia Duran, crollo al Gf Vip/ “Massacro senza motivo”

Manila Nazzaro e Delia Duran affrontano un momento di sconforto al Grande Fratello Vip 2021. Mancano ormai pochissimi giorni alla finalissima e la tensione, nella casa, sale sempre di più. La stanchezza e la voglia di tornare a casa, dai propri affetti, porta gli inquilini della casa più famosa d’Italia, a lasciarsi andare a pensieri e riflessioni. Tra le braccia di Manila Nazzaro con cui ha creato un rapporto d’amicizia sin dai suoi primi giorni nella casa, Delia si è lasciata andare ad uno sfogo tra le lacrime.

“Spero che tu non esca domani” afferma Delia che vorrebbe condividere con l’ex Miss Italia anche gli ultimi giorni prima della finale. Manila, però, prova a prepararla ad una probabile eliminazione considerando Barù un concorrente molto forte. “Le possibilità sono pochissime” spiega Manila che le promette di continuare a sostenerla anche da fuori. “Ti ringrazio di tutto, sarai sempre nel mio cuore”, conclude la modella venezuelana.

Manila Nazzaro: “Lulù è sempre stata coerente”

Anche Manila Nazzaro si è lasciata andare ad un momento di riflessione e lo ha fatto con Davide Silvestri. L’ex Miss Italia, pensando a quello che è stato il suo percorso nella casa, si è soffermata sul rapporto con le sorelle Selassiè con le quali c’è sempre stato un grande affetto, ma anche numerose discussioni. Tra Jessica, Clarissa e Lulù, tuttavia, Manila spende belle parole per la fidanzata di Manuel Bortuzzo che, durante l’ultimo appuntamento con la radio del Gf Vip definisce il “suo cuoricino”.

Durante una chiacchierata con Davide Silvestri, così, Manila spiega di aver avuto delle incomprensioni e delle discussioni con Lulù la quale, tuttavia, nei suoi confronti, è sempre stata coerente e chiara. “L’unica che con me è sempre stata coerente è stata Lulù, non ho mai avuto una sorpresa da lei. Non si è mai tirata indietro nei miei confronti. Da fuori c’è stato un massacro psicologico senza alcun significato, mentre per Lulù la questione è diversa perché lei ha sempre voluto chiarire e parlare con me. Le altre (Jessica e Clarissa ndr) hanno sempre un po’ considerato inutile, come se non mi mettessi in gioco per alcune cose, e mi sono sentita un po’ trattata male”,



