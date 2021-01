Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso choc/ “Abbiamo perso il nostro bimbo”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sui social hanno deciso di condividere con i fan un grande dolore. La coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island Vip ha confessato di aver perso un figlio. Proprio così, il 2020 si è concluso nel peggiore dei modi per l’ex Miss Italia e l’ex campione di calcio che avevano deciso avere insieme il loro primo figlio, ma la gravidanza non si è conclusa nel migliore dei modi. A rivelarlo è stata proprio la bellissima conduttrice radio-televisiva che tramite i social ha voluto condividere questo immenso dolore con tutti i suoi fan. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi” – ha esordito la ex Miss Italia che ha poi confessato – “per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”. Una notizia choc quella fatta dalla Nazzaro che ha sorpreso i tantissimi fan della coppia che li hanno seguiti con grande affetto durante la loro avventura televisiva a Temptation Island. Una confessione inaspettata quella della Nazzaro che ha precisato: “parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore”. Sul finale poi l’augurio per un anno migliore: “Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!! Buon anno!!!”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: l’affetto dei fan

La notizia che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso un bambino ha scosso tantissimi i fan che hanno espresso tutto il loro affetto alla coppia e alla ex Miss Italia. “Vi sono vicina , che sia per voi e per tutti un 2021 ricco di soddisfazioni e gioie” – ha scritto una fan, mentre un’altra utente ha commentato “siete favolosi e vedrete che il 2021 vi porterà tutta la giiia che meritate♥️un abbraccio con tanto affetto”. Tantissimi i commenti di stima ed affetto tra cui: “buon anno a voi bellissima coppia e vi auguro che il nuovo anno vi porti il bimbo che desiderate” e “grazie di ❤️ e’ vero parlarne fa bene il dolore e’ profondo e vi capisco anche a me e’ accaduto e vi sono vicina. Buon anno a voi e famiglia”. In queste ore la Nazzaro ha voluto replicare all’affetto dei fan con un nuovo post scrivendo: “Abbiamo imparato tanto ma dimenticato molto di più nei mesi scorsi… ma sulla mia pelle ho capito che condividere porta sollievo e non vergogna. Che il dolore appartiene a tutti, ma che in qualche modo ci si rialza sempre. È la vita. Ed è bellissima comunque. Vi dico GRAZIE”.

