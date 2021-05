Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ “Novità importante” dopo perdita del loro bambino

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tornano oggi a raccontarsi nello studio di Domenica Live, dove saranno ospiti di Barbara d’Urso. L’ultima volta che avevano partecipato alla trasmissione domenicale dell’ammiraglia Mediaset, la coppia aveva comunicato una notizia molto triste. Dopo averlo tanto desiderato, Manila e Lorenzo avevano assaporato la gioia di poter diventare genitori, ma quel sogno si è presto sgretolato dopo l’immane perdita del loro primo figlio. Nell’annunciare il loro ritorno in trasmissione, Barbara d’Urso ha anticipato: “sono venuti qualche settimana fa a raccontare il dramma, perchè hanno perso il loro bambino ma c’è una novità molto importante che racconteranno oggi in diretta e in esclusiva”. Di cosa si tratterà? Ciò che è certo è che il dolore provato alla fine del 2020 è stato immenso per entrambi. Ne avevano parlato con immenso sconforto proprio a Domenica Live.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ “Perdita del bambino? Devastante, ora c’è paura”

In quell’occasione, nei mesi scorsi, la coppia aveva ammesso: “E’ un vuoto che non verrà mai colmato”. L’ex calciatore era apparso molto provato dalla notizia della perdita del loro primo figlio tanto che, con gli occhi pieni di lacrime, aveva commentato: “È una cosa che mi ha devastato. Per giorni non ho parlato, poi la vita va avanti per forza”.

MANILA NAZZARO "IO E LORENZO ABBIAMO PERSO IL NOSTRO BIMBO"/ "Dolore profondo"

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO ANCORA PIÙ UNITI

La fine del 2020 per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si era rivelata particolarmente positiva: “qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”, aveva annunciato l’ex Miss Italia. E proprio a Domenica Live aveva raccontato qualche ulteriore retroscena su quella dolorosa scoperta e sul modo in cui erano stati mesi davanti a questo drammatico evento: “Eravamo andati proprio a sentire il suo cuore, il ginecologo ci disse che il battito cardiaco non c’era più. Non riesco nemmeno a descrivere quanto sono stato male”, il racconto di Amoruso. Un dolore che però aveva unito ancora di più la coppia, ferma più che mai nella volontà di continuare a sperare in un futuro più roseo. E proprio in una delle tante foto Instagram di coppia postate nei mesi scorsi c’è il succo del loro desiderio di non arrendersi e di continuare ad alimentare il loro amore: “restare l’uno accanto all’altro è la cura per ogni dolore”, avevano scritto.

LEGGI ANCHE:

Morbo di Basedow, malattia Manila Nazzaro/ "Ho rischiato la vita, ero sola e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA