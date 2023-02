Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, rottura o strategia?/ L’indiscrezione sui social

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono realmente lasciati?

Negli ultimi giorni è iniziata a circolare con insistenza la notizia della presunta separazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La relazione dura da diversi anni, ma i fan più attenti hanno notato piccoli dettagli che sembrano denotare un possibile momento di crisi per la coppia. In particolare, non è passata inosservata la scarsa presenza sui social di foto insieme rispetto alle abitudini del passato.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati?/ L'indiscrezione sul web

Oltre al dettaglio sui social, la rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbe avvalorata dalla lontananza anche dal punto di vista logistico. Come riportato dal portale Isa e Chia, i due non vivrebbero più insieme: l’ex Miss Italia si troverebbe a Roma mentre l’ex calciatore sarebbe rimasto a Firenze. A prescindere dalle speculazioni sul caso, qualcuno sui social sembra avere un’opinione diversa rispetto all’andamento della coppia. In particolare, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato una particolare indiscrezione.

Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino contro Dana Saber/ "Come si permette a..."

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: il retroscena sulla possibile strategia in vista de L’isola dei famosi

Come riportato da Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram, la rottura tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro non sarebbe altro che una mera strategia per creare maggiore risonanza sulla coppia. La necessità di attirare l’attenzione della cronaca rosa e di gossip sarebbe dovuta alla possibile prossima partecipazione dell’ex calciatore all’Isola dei Famosi. Dalla foto pubblicata su Instagram, si evince il contenuto di una conversazione privata che conferma non solo la partecipazione di Lorenzo Amoruso al reality condotto da Ilary Blasi, ma anche la rottura con Manila Nazzaro.

GF Vip, Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli/ "Ho scoperto cose ingiuste e cattive..."

Il commento di Deianira Marzano non è chiaro se sia pura ipotesi o reale convinzione: “Ovviamente la “crisi” per fare hype, se così fosse… Cominciamo bene”. Questo il pensiero dell’influencer appassionata di gossip rispetto alla notizia della rottura tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Molto probabilmente, maggiori delucidazioni sulla vicenda arriveranno proprio quando la nuova stagione de L’isola dei Famosi aprirà i battenti. Nel frattempo, non restano che ipotesi e presunte speculazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA