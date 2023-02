Uomini e Donne: Chi è Andrea Foriglio, nuovo corteggiatore di Nicole/ Medico dei vip

Andrea Foriglio, il nuovo corteggiatore colpisce una dama del trono over

E’ ufficialmente partito il percorso della nuova tronista Nicole Santinelli, che nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha finalmente osservato i volti dei suoi possibili corteggiatori. Tra di loro, qualcuno è riuscito fin da subito a farsi notare in particolare per il proprio aspetto: si tratta di Andrea Foriglio. Quest’ultimo ha infatti destato anche la curiosità di Roberta, dama del trono over, che colpita dalla bellezza del ragazzo si è sbilanciata con diversi commenti di apprezzamento.

Lavinia Mauro assente a Uomini e Donne/ La tronista non entra in studio e...

Dagli apprezzamenti di Roberta nei confronti di Andrea Foriglio, corteggiatore della nuova tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli, è scaturita anche una piccola discussione. Incalzata da Maria De Filippi, la dama del trono over ha giustificato la sua domanda sull’età tirando in ballo anche Gemma Galgani. Dal suo punto di vista, così come per Gemma, anche per lei non ci dovrebbero essere problemi nel chiedere l’età ad un ragazzo più giovane. La curiosità su Andrea Foriglio è presto sfociata anche sui social: i fan più attenti hanno infatti scovato dei dettagli particolari in merito alla sua professione.

Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Carola apre il cuore e scatta il bacio

Andrea Foriglio, i pazienti famosi del nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Andrea Foriglio, corteggiatore della nuova tronista Nicole Santinelli, è infatti già noto al mondo dello spettacolo seppur per meriti legati a tutt’altro ambito. Il giovane 31enne è infatti uno stimato osteopata romano e, spulciando tra i suoi post social, pare che tra i suoi pazienti vi siano anche numerosi vip. Spuntano infatti alcuni scatti nelle vesti del mestiere in compagnia di Antonella Elia ed Elettra Lamborghini, oltre che addirittura con Francesco Totti.

Per quanto riguarda l’approccio di Andrea Foriglio rispetto al suo esordio a Uomini e Donne, l’atteggiamento è stato piuttosto pacato. il 31enne non si è sbilanciato particolarmente dopo i ripetuti complimenti ottenuti in puntata, presentandosi così: “Sono un ragazzo molto intraprendente, ho dedicato praticamente tutta la mia vita allo studio e al lavoro. Credo che ora sia arrivato il momento di cercare la persona che possa stare al mio fianco“. Non resta a questo punto che vedere quale sarà il suo percorso come corteggiatore di Nicole Santinelli.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° febbraio: bacio tra Federico e Carola

© RIPRODUZIONE RISERVATA