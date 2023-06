Manila Nazzaro e Stefano Oradei escono allo scoperto/ La coppia si mostra insieme ad un evento

Manila Nazzaro e Stefano Oradei ufficializzano la relazione: insieme ad un evento

Manila Nazzaro, dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, sembra aver ritrovato l’amore con Stefano Oradei. Da settimane circolano rumor sulla loro relazione, con diverse segnalazioni e paparazzata, ma la conferma arriva solo nelle ultime ore.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le Stelle, si sono presentati insieme all’evento in occasione dei 70 anni di Minerva Pictures che si è tenuto a Roma. Nonostante la coppia non si è scambiata effusione in pubblico, la loro complicità è evidente. Inoltre, l’ex Miss Italia ha pubblicato una storia su Instagram con delle rose in cui si intravede il braccio di Stefano che viene taggato nello scatto, con in sottofondo il brano di Vasco Rossi Senza Parole.

Manila Nazzaro: “Con Lorenzo Amoruso? Relazione tossica”

Manila Nazzaro, ai microfoni di Confidenze, ha parlato della fine della relazione con Lorenzo Amoruso con cui è stata diversi anni: “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. Non ho ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto. Ora sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro”.

L’ex Miss Italia ha poi parlato, anche se non ha fatto il suo nome, del suo nuovo amore Stefano Oradei: “Una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.











