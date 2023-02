Manila Nazzaro, frecciatina a Lorenzo Amoruso?/ Un commento sulle corna scatena…

Manila Nazzaro e i rumors sulla storia con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, nelle ultime settimane, sono finiti al centro di rumors e indiscrezioni secondo cui la loro storia starebbe attraversando un momento delicato. Rumors che, finora, non hanno trovato conferma, ma un commento dell’ex Miss Italia ha scatenato la reazione del popolo del web. Tutto è accaduto ieri sera mentre andava in onda l’intervista rilasciata da Wanda Nara a Belve. Oltre a parlare di Belen Rodriguez, Wanda ha risposto ad una serie di domande che le ha posto Francesca Fagnani sul suo matrimonio con Mauro Icardi da cui ha avuto due figlie, Francesca e Isabella e sui vari gossip che hanno recentemente fatto il giro del mondo.

In particolare, Wanda ha risposto ad una domanda sul presunto flirt che Icardi avrebbe avuto con la cantante e attrice sud americana China Suarez. La risposta della Nara ha così dato spunto a Manila Nazzaro per lasciarsi andare ad una riflessione.

Il commento di Manila Nazzaro sulle corna

Di fronte alla domanda di Francesca Fagnani, Wanda Nara ha risposto così: “Non credo a nessuno, non so cosa sia successo realmente. In una storia così lunga però non credo che un fatto così piccolo sia rilevante. Io mi sono arrabbiata molto, è normale, ma sono abituata. Mauro è bello e giovane, arrivano in tante. È ovvio che mi disturba ma Mauro ha fatto di tutto per riconquistarmi”.

Su Twitter è poi arrivato il commento di Manila Nazzaro che, dopo aver ascoltato le parole della Nara, ha scritto: “Vorrei avere un decimo della nonchalance di Wanda nel parlare di corna”. Parole che, qualcuno, ha pensato siano indirizzato alla sua attuale situazione sentimentale, ma che i più attenti pensano si riferiscano al passato amoroso di Manila che, prima di incontrare Amoruso, era stata sposata con Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio.













