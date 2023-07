Manila Nazzaro ha tradito Amoruso con Stefano Oradei?/ Svelati nuovi retroscena

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si conoscevano prima? La verità

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati ormai da diversi mesi, un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. In realtà, anche se si mostravano felici sui social, già si erano annidati diversi problemi tra la coppia che hanno portato alla rottura. Ora, l’ex Miss Italia ha ritrovato l’amore con Stefano Oradei; i due non si nascondono più e si mostrano pubblicamente innamorati.

A questo proposito, Lorenzo Amoruso aveva insinuato che Manila Nazzato e il volto di Ballando con le stelle si stessero frequentando ancora prima si chiudesse la storia d’amore con l’ex Miss. Il settimanale DiPiù, ha raccolto le testimonianze di alcuni amici dell’ex gieffina: “E’ vero, prima ancora che tra Manila e Lorenzo finisse, Stefano Oradei faceva parte della vita della conduttrice, ma come amico. Lo ammesso lei stessa: “Con Stefano, ci conosciamo da anni, è una persona speciale un’anima rara per educazione e dolcezza“.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si conoscevano, dunque, molto prima che finisse la storia con Lorenzo Amoruso. Assodato che i due fossero amici, come la stessa conduttrice ha ammesso, c’è stato effettivamente un tradimento ai danni dell’ex calciatore?

A svelare l’arcano ci ha pensato il settimanale DiPiù in cui si legge che Manila Nazzaro avrebbe sofferto di un grave problema di salute, in seguito al quale si sarebbe avvicinata al suo amico Stefano: “La vicinanza di Oradei è coincisa con uno strano allontanamento di Lorenzo Amoruso. E forse è stata proprio questa distanza dell’uomo che doveva starle più vicino che ha convinto Manila che non era più l’uomo adatto a lei e lo ha lasciato. E ha aperto il suo cuore proprio a Stefano“.

