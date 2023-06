Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamorati sui social/ Foto mano nella mano: “Mi fai stare bene”

Non solo dediche da parte di Manila Nazzaro: anche Stefano Oradei ha mostrato tutto l’amore per la compagna sui social. Una foto mano nella mano per il ballerino, che ha scritto: “Tu mi fai stare bene, mi fai stare bene e di stare bene non mi stanco mai” ha scritto, con il sottofondo della canzone di Biagio Antonacci. I due hanno trascorso un fine settimana a Fregene, come spiega TgCom24, e si sono immortalati mentre prendevano il sole uno al fianco dell’altro. Poi in viaggio verso Pacentro, in provincia de L’Aquila, dove l’ex Miss Italia aveva un impegno di lavoro.

Madonna torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva/ "Ora è ok": come sta

Il ballerino l’ha accompagnata e seguita durante le tappe del suo tour in Abruzzo. Non sono mancate le foto insieme, come mostrato appunto sui social. Tra i due la passione è molto forte: lui le dedica frasi e canzoni e lei ricambia. In una recente intervista a “Confidenze”, l’ex vippona ha raccontato: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”. Un amore che arriva dopo la fine di un rapporto nel quale Manila aveva investito con energie e amore.