Manila Nazzaro “Jessica Selassiè? Mai chiarito”/ E lei la mette a tacere su Barù…

Manila Nazzaro parla di Lulù Selassiè. Confrontandosi con Davide Silvestri, l’ex Miss Italia ripensa ai rapporti che ha creato nella casa del Grande Fratello Vip. Manila ammette che Lulù sia stata sempre sincera con lei e dice: “Da Lulù non ho mai ricevuto una spiacevole sorpresa, è stato sempre un libro aperto”. Davide invece è del parere opposto. D’altronde, nelle ultime settimane, si è spesso scontrato con Lulù Selassiè. L’attore ha iniziato a guardare Lulù con occhio critico e a prendere le distanze da lei. Manila Nazzaro comprende lo stato d’animo di Davide Silvestri: “Il confronto che avete avuto non è stato piacevole”. Manila Nazzaro ripensa anche al rapporto con Clarissa che ha subito una battuta d’arresto dopo l’uscita della ragazza dalla casa: “Con Jessica non ho mai parlato e chiarito”. Manila e Jessica non si sono mai riuscite a chiarire. “Con Jessica non ho mai parlato e chiarito“.

Manila Nazzaro e Delia Duran, crollo al Gf Vip/ "Massacro senza motivo"

Con Lulù invece, Manila Nazzaro ha stretto un rapporto diverso, fatto di chiarezza: “Con Lulù c’è stato sempre un confronto aperto, questo glielo devo riconoscere”. Davide Silvestri ribadisce le sue motivazioni e spiega a Manila di essere rimasto deluso dal comportamento di Lulù Selassiè per il rapporto di fiducia che aveva cercato di creare negli ultimi mesi: “Per la nomination mi era già passata, io mi sono avvicinato e ho sempre parlato ma non doveva avere quelle uscite con me”. Diverso il discorso per quanto riguarda Jessica, con cui c’è stata qualche frizione nelle ultime ore per il rapporto con Barù: “Magari a lui non gliene frega niente di fidarsi. Lui mi sta analizzando perché ci tiene!“, ha ribattuto la principessa dopo che Manila li ha messi in discussione.

Jessica Selassiè a Manila "Ho guadagnato meno di te"/ Nazzaro "Dopo 20 anni di tv..."

Manila Nazzaro e le critiche alle sorelle Selassiè

Manila Nazzaro, personaggio sicuramente di spicco tra quelli in gara quest’anno al Grande Fratello VIP, aveva già rivelato prima della messa in onda della trasmissione il suo entusiasmo nel mettersi in gioco e farsi conoscere dal pubblico. Nel corso delle diverse puntate l’abbiamo vista prendere molte decisioni e lei stessa ha più volte ribadito di essere fiera delle sue scelte. Tutto ciò nonostante le rivelazioni fatte su instagram dal compagno Lorenzo Amoruso, che sembra non aver apprezzato determinati suoi atteggiamenti. Si tratta di accuse a cui la modella ha prontamente risposto, dimostrando di non aver paura del confronto. Dall’ultima puntata andata in onda arrivano subito delle notizie bollenti: Manila ha infatti puntato il dito contro le sorelle Selassié, criticando la loro esagerata voglia di vincere con parole anche piuttosto dure, che hanno lasciato di stucco il pubblico e non solo. Sebbene la Nazzaro abbia ribadito l’affetto che prova nei confronti delle due, pare che il loro attaccamento al premio finale non le sia piaciuto. Secondo lei, infatti, soprattutto in un momento come questo, in cui si è davvero vicini alla finale, bisogna fermarsi e prestare attenzione, dimostrando di meritare il premio e non mandando tutto all’aria. Nonostante i consigli, però, pare che le sorelle non abbiano affatto gradito l’intervento della Nazzaro, in modo particolare Jessica.

Manila Nazzaro, dubbi su Jessica Selassiè/ "Mi ha nominata, probabilmente sbaglio..."

Dalle ultime novità, sappiamo che Manila Nazzaro è attualmente al televoto contro Barù. Nelle interviste rilasciate di recente, l’ex miss Italia ha espresso la sua preoccupazione in merito a chi potesse essere tra i due il concorrente meno favorito dal pubblico. Questo suo sentimento potrebbe essere scaturito dai litigi verificatisi nell’ultimo periodo, che Manila ha però prontamente giustificato, sottolineando di non voler creare spettacolo o scompiglio all’interno della casa, ma di puntare a dare vita ad un gruppo unito di concorrenti che non gareggiano uno contro l’altro ma insieme. I suoi modi non sono piaciuti a molti, motivo per cui abbiamo visto il suo nome spiccare tra gli altri durante la nomination. Dopo l’amara sorpresa di dover vedere uscire la concorrente Soleil Sorge dalla casa, la modella si è inoltre pronunciata in merito a quelli che saranno, secondo lei, gli eliminati della prossima puntata. Secondo l’ex miss Italia saranno infatti ben tre i personaggi che dovranno lasciare in maniera definitiva la casa del Grande Fratello VIP, due in più in aggiunta all’eliminato che verrà scelto dal pubblico nella puntata del 10 Marzo: ha annunciato di credere fortemente che i finalisti saranno Davide, Lulù, Delia, Jessica e Barù. La concorrente sembra quindi essere abbastanza negativa in merito alla sua possibilità di rimanere in gara fino alla finale, probabilmente perché Barù ha acquisito una certa notorietà che potrebbe portarlo ad unirsi agli attuali finalisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA