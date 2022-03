Manila Nazzaro “Lavapiatti al Gf Vip? Pensano di offendermi”/ Sfogo contro gli haters

Manila Nazzaro ha scoperto che sul web la chiamavano lavapiatti. L’ex Miss Italia è uscita dal Grande Fratello Vip e in questi giorni ha avuto modo di leggere ciò che gli utenti scrivevano di lei sui social. E’ venuta così a scoprire che molte persone l’avevano definita “lavapiatti”. Immediata la reazione di Manila Nazzaro che in un tweet ha dichiarato di non essersi sentita affatto offesa: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect”. Manila Nazzaro ancora una volta ha voluto mettere le cose in chiaro e rispondere a qualche stoccata degli haters. Manila Nazzaro in questi mesi si è data tanto da fare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E’ una delle poche che si è sempre data da fare nelle faccende domestiche. Per questo motivo, è stata spesso attaccata dagli altri concorrenti. Lorenzo Amoruso aveva preso le sue parti intervenendo spesso su questa faccenda.

“Manila parli la lingua della verità”, in quella casa ti sei data a tutto e per tutti, se non ci fossi stata sarebbero stati sepolti in casa” si legge nei commenti al post e ancora “Sei unica, lascia perdere le vipere velenose e sii fiera di te”, “Manila, non è un insulto. fiera di definirmi una lavapiatti, ti amiamo”. Molte persone hanno difeso Manila Nazzaro che ha cercato sempre di spronare i suoi compagni d’avventura nel dedicarsi alle pulizie rispettando le regole della civile convivenza.

Manila Nazzaro è tornata sui social e dopo sei mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha voluto fare un bilancio. Manila è soddisfatta per come è andata questa avventura e ha scritto: “Dopo 6 mesi finisce questo viaggio, questa avventura unica, speciale e indimenticabile. Un qualcosa che per noi che l’abbiamo vissuta non può definirsi solo un semplice programma televisivo. Nella Casa sono sempre stata me stessa e sono felice di aver portato i miei principi e i miei valori senza mai tradirli. Voglio ringraziare e salutare tutti i miei compagni di viaggio con cui ho vissuto 6 mesi nella Casa, li porterò sempre nel mio cuore”.

L’ex Miss Italia ha dedicato anche parole di stima nei confronti di Delia Duran. La Nazzaro ha pubblicato un biglietto che la Duran le ha lasciato nella valigia prima di abbandonare definitivamente la Casa del Gf Vip: “Ti voglio bene. Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso e speso per me. La tua forza è stata la mia forza qui dentro. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa. La mia vittoria sei stata tu”. Manila ha voluto rispondere al messaggio: “Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo anche mi dimostra che ne è valsa la pena”. L’amicizia proseguirà anche lontano dalle telecamere?



