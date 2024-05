Manila Nazzaro, matrimonio con Stefano Oradei: brutto imprevisto prima delle nozze/ “Situazione drammatica”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, confessione choc: “Situazione drammatica prima delle nozze”

A pochi giorni dal matrimonio con Stefano Oradei Manila Nazzaro ha concesso una lunga intervista al magazine Chi in cui ha detto la sua sulle sue emozioni e sensazioni. La showgirl ed il ballerino sono diventati ufficialmente marito e moglie il 3 maggio, con una cerimonio in presenza di pochi intimi, mentre invece la festa vera e propria con più di 150 invitati è stata celebrata il 13 maggio. Durante la chiacchierata con il settimanale, però, Manila Nazzaro ha confessato che poche ore prima delle nozze ha dovuto far fronte ed un brutto imprevisto: “Il mio truccatore alle sei del mattino mi ha chiamata e mi ha detto che aveva la febbre a 40. Così ho rubato alle mie damigelle il loro truccatore, Massimo Polese, ho chiamato il mio parrucchiere storico, Alessio”

E poi ancora ha aggiunto: “A tre ore dalla cerimonia ho risolto una situazione drammatica. Ma ho mantenuto la calma, non sono andata in ansia, perché la felicità era molto più forte. Sia io sia Stefano abbiamo continuato a sorridere” Disavventura a parte, le nozze di Manila e Stefano sono state da favola ed alla fine quel giorno tutto il resto è filato liscio: “È stato un giorno da favola. Ai miei ospiti in ricordo ho lasciato una candela con un biglietto a forma di cuore con scritto: ‘Un giorno qualunque quando meno te lo aspetti la vita ti regala una favola’ Frase che racconta la nostra storia improvvisa, fulminea e perfetta.”

Manila Nazzaro confessa: “Allargare la famiglia con Stefano Oradei? Mi piacerebbe”

Manila Nazzaro durante l’intervista a Chi ha speso parole al miele per Stefano Oradei, definendolo un uomo d’altri tempi. Ha rivelato che quando i loro occhi si sono incrociati per la prima volta ha pensato solo a quanto fosse bello e galante, è stato un colpo di fulmine per entrambi ed è stato difficile sin dall’inizio fare a meno l’uno dell’altra.

La conduttrice ha due figli, Nicolas e Francesco Pio Cozza, adesso che sta vivendo un sogno ad occhi aperti con un bellissima storia d’amore con il ballerino ci pensa ad un altro figlio? A questo domanda Manila ha risposto convintamente di si: “Si, ci piacerebbe molto. Mio padre quando ho partecipato a Miss Italia nel 1999 mi ha ricordato che niente è impossibile. E quella frase lì me la sono portata ovunque.”

