Manila Nazzaro: “Miriana mi ha delusa”/ “Tra me e Sophie non sapeva chi scegliere”

Manila Nazzaro delusa da Miriana Trevisan. la catena di salvataggio che ha portato all’eliminazione di Antonio Medugno ha lasciato l’amaro in bocca a diversi concorrenti. Se Sophie Codegoni non ha gradito la scelta di Jessica Selassiè di salvare Miriana Trevisan, Manila Nazzaro è rimasta delusa dall’indecisione di Miriana che, prima di scegliere di salvarla, ci ha pensato su per qualche minuto avendo davanti anche Sophie Codegoni. “Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava” – ha detto l’ex Miss Italia a Davide Silvestri. “Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’. Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie ed era indecisa. Ti giuro che è rimasta lì un po’ e non sapeva chi scegliere. Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie”, ha aggiunto la Nazzaro.

L’ex Miss Italia, inoltre, ha spiegato che, avendo un legame molto stretto con Miriana e trascorrendo con lei la maggior parte del tempo, la Trevisan non avrebbe dovuto esitare neanche un istante scegliendo di salvarla immediatamente.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan: ai ferri corti per Soleil Sorge?

Non solo la catena di salvataggio alla base del malumore di Manila Nazzaro. Quest’ultima, durante una lunga chiacchierata con Davide Silvestri, ha spiegato di non aver gradito la scelta di Miriana di nominare Soleil Sorge. “Poi anche la nomination che ha fatto a Soleil. Ok, la nomini e va bene, ma non doveva tirare fuori cose di mesi fa già risolte e archiviate. Infatti le ho detto che secondo me ha sbagliato. Anche perché lei e Sole in questo periodo andavano abbastanza d’accordo“, ha spiegato la Nazzaro come riporta Biccy.

L’ex Miss Italia, poi, conclusa la chiacchierata con Davide, ha spiegato le proprie perplessità a Miriana a cui ha ribadito di non aver gradito la motivazione data durante la nomination a Soleil. Tra la Trevisan e la Nazzaro, nonostante qualche piccola incomprensione, il rapporto resisterà agli ultimi giorni di convivenza nella casa?

