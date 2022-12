Manila Nazzaro stronca il GF Vip “poco di originale e positivo”/ E su Pamela Prati…

Manila Nazzaro boccia il Grande Fratello Vip 2022: “Nulla di positivo e costruttivo”

Anche Manila Nazzaro si rivela attenta osservatrice delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2022. Lei, che è stata una grande protagonista della passata edizione, conosce bene il reality condotto da Alfonso Signorini e ne ha apertamente parlato nel corso di un’intervista a Casa Pipol. La showgirl ha commentato questa prima parte di edizione, spendendo dubbi e scetticismo su come si stanno evolvendo le dinamiche di settimana in settimana. A suo dire, infatti, sinora hanno prevalso solo litigate e il programma non avrebbe offerto nulla di nuovo rispetto al passato.

“Non mi è piaciuta la prima parte, non ho visto nulla di positivo e costruttivo, ma solo liti deleterie, tentativi di scopiazzare alcuni atteggiamenti della scorsa edizione da parte di alcuni personaggi” il giudizio di Manila Nazzaro. Tra i copioni a suo dire presi in prestito dalla passata stagione, ci sarebbe anche la questione triangoli amorosi. Uno di questi comprenderebbe Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli: “Questi triangoli a tutti i costi realizzati… c’è molto poco di originale e positivo. Va bene lo spettacolo, ma un minimo di positivo ci deve essere“.

Manila Nazzaro ha anche parlato della partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022. Nel corso dell’intervista ha espresso un giudizio positivo sul suo conto: “Ho apprezzato l’eleganza di Pamela, che ha preferito in alcuni momenti sottrarsi. Bisogna anche saper fare televisione e quindi, sapere quando non bisogna fare nulla o non parlare. Pamela credo abbia avuto un atteggiamento estremamente positivo. È riuscita anche a rispondere agli attacchi con l’ascolto. Conoscendola bene, l’ho vista com’è realmente: il suo essere diva fa parte del suo personaggio“.

A tenere banco ora è la situazione sentimentale tra la showgirl e Marco Bellavia. Manila Nazzaro, tuttavia, ha qualche dubbio: “Non ho letto di amore, ma di attenzioni. Non li vedo insieme, ma conosco lei, non lui: a impatto non credo possa esserci un qualcosa“. Infine l’ex gieffina rivela il possibile vincitore di questa edizione, secondo quanto osservato in questi primi mesi di reality: “Se le cose continuano ad andare così, George e Nikita se la giocheranno fino all’ultimo. Ma ci saranno anche nuovi ingressi“.

