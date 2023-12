Manila Nazzaro/ “Subito offese e attacchi via social solo perchè ho lasciato e poi mi sono innamorata”

Manila Nazzaro torna a parlare delle sue complicate separazioni, la prima con l’ex calciatore Francesco Cozza, suo ex marito e padre dei suoi figli, e la seconda, più recente, con un altro ex giocatore (con cui non era comunque sposata), Lorenzo Amoruso, giunta dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello da parte della stessa Manila Nazzaro. Ospite negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, l’ex Miss Italia 1999, ha spiegato: “Io ho passato due separazioni molto forti, la prima col padre dei miei figli ancora di più perchè c’erano strascichi famigliari più pesanti”.

E ancora: “I bimbi devono essere tutelati da entrambe le parti e quando noi donne ci sentiamo carico di queste responsabilità diventa difficile”. Manila Nazzaro ha spiegato di essere rimasta ferita dai commenti via social, quelli dei classici leoni da tastiera pronti a giudicare chiunque, ovunque e dovunque, pur non avendo assolutamente le basi per farlo: “Io ho dovuto difendermi di attacchi anche molto pesanti – ha spiegato l’ex modello – una donna che lascia poi si innamora non viene perdonata, viviamo in una società in cui a noi donne viene perdonato molto meno”.

MANILA NAZZARO: “HO SUBITO DEL PATRIARCATO”

Manila Nazzaro ha continuato: “Io capisco che tutte quelle situazioni che si vengono a creare possono peggiorare uno stato già fragile – dice riferendosi a Belen Rodriguez, che ha parlato di recente di ripetuti tradimenti di Stefano De Martino – ho sofferto leggendo degli insulti solo perchè ho deciso di interrompere una relazione sbagliata”

E ancora: “Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso, lo dico senza alcun timore perchè alla donna viene perdonato molto meno e si sente ancora più fragile e in questo c’è ancora tantissimo retaggio. Le donne che fanno una vita normale fuori dai riflettori – ha concluso – mi hanno detto di aver vissuto le stesse cose, la paura di cambiare la situazione per paura di pregiudizi e insulti”.

