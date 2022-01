Manila Nazzaro trama qualcosa/ A Soleil e Katia: “Abbiamo delle priorità”

Ogni personaggio del Grande Fratello Vip riesce ad avere un ruolo specifico all’interno della casa, con qualcuno che riveste il ruolo di vera e propria colonna portante all’interno della casa. Tra i pilastri di questa edizione occupa un posto di rilievo Manila Nazzaro, protagonista anche nella trentunesima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio. L’ex Miss Italia all’interno della casa ha avuto un percorso lineare riuscendo a stringere anche rapporti molto forti con alcuni concorrenti cercando quasi sempre, di evitare le discussioni e le liti.

Durante la scorsa puntata Manila Nazzaro è stata coinvolta in un duro confronto con le tre sorelle Selassié a seguito di un’accusa dall’esterno da parte di Clarissa che aveva pubblicato su Instagram un’accusa molto pesante nei suoi confronti. Manila si è sempre distinta per la sua diplomazia e anche durante la discussione con le coinquiline ha voluto sottolineare la delusione nei confronti del comportamento delle tre ragazze, soprattutto da parte di Jessica che a differenza di Lulù non ha voluto chiarire la situazione con lei.

Manila Nazzaro trama qualcosa con Soleil Sorge

Dopo la divisione di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 in due fazioni distinte Manila Nazzaro, come era scontato prevedere, ha scelto di schierarsi dalla parte di Katia Ricciarelli e dei più adulti della casa andando contro al gruppo composto dalle tre sorelle Selassiè e tutti coloro che nel corso di questi giorni sono stati offesi dalle parole della soprano.

All’interno del gruppetto composto da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro c’è anche Soleil Sorge che ieri ha espresso all’ex Miss Italia tutta la sua amarezza nei confronti di alcuni concorrenti della casa, in particolare nei confronti di Giacomo Urtis e Alessandro Basciano che, secondo la ragazza: “Fanno i carini anche con noi e con Federica stanno sparlando di noi”. Manila Nazzaro ha preferito non esprimere nessun giudizio e rivolgendosi a Katia Ricciarelli e a Soleil Sorge commenta con: “Abbiamo delle priorità, ricordatelo”.

