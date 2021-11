Manila Nazzaro vs Soleil Sorge amicizia finita?/ “Chiedi scusa, non prendermi in giro!”

Manila Nazzaro delusa da Soleil Sorge

C’è delusione in Manila Nazzaro, dopo i recenti comportamenti di Soleil Sorge. L’ex Miss Italia, da sempre molto attenta ai bisogni dei suoi inquilini e della Casa, questa volta ha manifestato un po’ di sconforto che ha confidato alle sue inquiline, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Motivo di discussione sarebbe il disordine e il menefreghismo che Soleil avrebbe dimostrato nei confronti delle pulizie in casa. In particolare, l’influencer avrebbe negato di essere stata lei a gettare del vino sul pavimento, minimizzando. “Può succedere, ma ti prego, chiedi scusa, non prendermi in giro! La Casa è di tutti, non solo mia. Non sono la governante!”, ha protestato la Vippona.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ "Matrimonio? Sogno che meritiamo entrambi"

Manila si aspettava quindi delle scuse da parte di Soleil anche in un secondo momento, ma così non è stato: “Se devo dire che ci sono rimasta male, quello sì!”, ha ammesso. Nelle passate ore però è arrivato per entrambe il momento del chiarimento durante il quale la Nazzaro ha avuto modo di confermare direttamente alla diretta interessata i suoi sentimenti: “Ci sono rimasta male, non ero arrabbiata”, ha precisato, ribadendo di esserci rimasta male del fatto che ad ironizzare sul suo voler tenere in ordine la Casa sia stata proprio una persona che riteneva amica.

Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro e figli/ "Loro due miei unici cuori in..."

Lite tra Manila e Soleil: amicizia a rischio? Lo sfogo con Alex Belli

La gestione della Casa del Grande Fratello Vip sulla questione pulizia ha messo del malumore tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, fino ad oggi molto unite. Partendo da quanto accaduto durante la festa di compleanno di Miriana Trevisan, la discussione tra le due donne si è estesa nonostante il tentativo dell’ex Miss Italia di chiudere il prima possibile la vicenda. Soleil ha contestato persino il suo tono acceso durante il loro confronto ma la Nazzaro ha voluto chiarire la faccenda: “ci tengo!”.

L’ultimo scontro tra le due inquiline avrebbe in qualche modo “rotto” qualcosa nel loro rapporto di amicizia per quella che, secondo Soleil, sarebbe stata una pura sciocchezza. “Per quale motivo sottolineare il mezzo bicchiere di vino caduto sul pavimento quando c’era un’intera Casa sottosopra?”, le ha chiesto l’influencer, ma il punto di vista di Manila si è rivelato del tutto opposto senza possibilità di trovare un punto di incontro tra le due. “Non puoi mettere in testa pensieri che non sai!”, ha contestato l’ex Miss Italia. Successivamente dello scontro avuto con la Sorge, Manila ne ha parlato anche con Alex Belli: “Ho fatto una discussione con Sole, ci son rimasta male ma lei non accetta che qualcuno ci resti male che non sia lei. Bastava un abbraccio”, si è sfogata. Una situazione che avrebbe fatto molto male alla Nazzaro al punto da farla scoppiare in lacrime. La loro amicizia è in bilico? Da parte di Manila ci sarebbe tutta la volontà di recuperare il rapporto.

Manila Nazzaro e la malattia/ Dal morbo di Basedow al carcinoma all'utero

© RIPRODUZIONE RISERVATA