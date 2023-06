Manola, chi è la sorella di Pamela Camassa/ Il tifo per lei all’Isola 2023: “Sei una grande, una guerriera”

Manola, chi è la sorella di Pamela Camassa dell’Isola dei Famosi 2023

Pamela Camassa è una delle finaliste dell’Isola dei Famosi 2023, che questa sera, nell’ultima puntata di questa edizione, decreterà l’atteso vincitore. La showgirl e compagna di Filippo Bisciglia ha fatto un ottimo percorso, mettendosi alla prova, superando tante difficoltà e numerose sfide di gioco, sino a diventare la prima finalista ufficiale del reality. Dall’esterno è ampio e numeroso il tifo che ha ricevuto, dagli amici al compagno, sino ai familiari, in particolare la sorella Manola.

VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2023, CHI È?/ Cristina Scuccia fuori a sorpresa per prima: Mazzoli rischia?

Di Manola non si conoscono sufficienti informazioni, essendo un volto non famoso nel mondo dello spettacolo e piuttosto riservato. Non essendo sotto la luce dei riflettori televisivi, sappiamo solo che è la sorella di Pamela Camassa e che in alcune rare apparizioni sul piccolo schermo ha più volte parlato dello speciale rapporto d’affetto che le lega. “Sei bellissima e bravissima, stai andando alla grande. Stai uscendo tu per come sei veramente, sei una grande, una guerriera. Continua così” il tifo espresso da Manola in studio, durante un video-collegamento in diretta in una delle scorse puntate.

Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa prima della finale de L'Isola/ "Sempre vera e buona, devi vincere"

Manola e il sostegno per Pamela Camassa nel corso del reality

Manola, in questi mesi di Isola dei Famosi 2023, non ha smesso un secondo di tifare per la sorella. “È stata proprio Pamela a chiedere di poter parlare con i suoi cari, per questo sono andata in tv, anche se non è il mio mondo. Volevo farle sentire tutto l’appoggio possibile e dirle che è una guerriera, che si merita di andare avanti“, aveva spiegato la sorella, come riportato da La Nazione.

La stessa Manola ha parlato anche delle condizioni in cui vivono i naufraghi, e degli ostacoli che Pamela ha dovuto affrontare: “Ho visto anche quanto le privazioni che patisce, non mangiare e non dormire, siano reali. È stanca e provata da quella situazione in alcuni momenti, ma ha anche voglia di fare, di mettersi a nudo, per ciò siamo molto contenti, ho cercato di farle arrivare questo messaggio in trasmissione, lei però non poteva vedermi, mi ha solo sentita. Sono convinta che abbia le carte in regola per andare avanti nel gioco“.

Filippo Bisciglia, fidanzato Pamela Camassa/ Il desiderio di avere un figlio: "Poco tempo ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA