Manolas alla Juventus: si chiude/ Pronti 36 mln di euro, addio alla Roma

La Juventus è pronta ad assicurarsi Kostas Manolas, centrale di difesa della nazionale greca, di proprietà della Roma. L’indiscrezione circola ormai da un paio di settimane a questa parte, ma stando a quanto sostenuto dai colleghi del free press Leggo, l’operazione sembrerebbe davvero ad un passo dalla conclusione. La Vecchia Signora si è assicurata il gioiello turco Demiral del Sassuolo, ma per la retroguardia servirà un altro calciatore di qualità, tenendo conto dell’uscita di Barzagli, che ha appeso le scarpe al chiodo, e dell’età che avanza di Chiellini e Bonucci. Manolas rappresenta quindi la prima scelta, alla luce anche dell’acquisto agevole: il giocatore ha infatti una clausola rescissoria da 36 milioni di euro che la Juventus non avrà problemi a compensare, ripetendo di fatto quanto accaduto con Pjanic. Attualmente il difensore greco si trova in vacanza, ma quando rientrerà si sederà ad un tavolo assieme all’agente, Mino Raiola, per limare gli ultimi dettagli.

MANOLAS ALLA JUVENTUS: SI CHIUDE

Sul piatto un contratto quadriennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione, un’offerta che dovrebbe convincere il difensore. Raiola avrebbe offerto il proprio assistito anche all’Inter, che avrebbe però risposto negativamente tenendo conto che in rosa vi sono De Vrij, Skriniar e Miranda, oltre che il nuovo arrivato Godin. Il giocatore avrebbe inoltre richieste da Arsenal e Manchester United ma al momento i campioni d’Italia in carica sono in pole position sul resto del gruppo. Manolas, se tutto andrà come previsto, lascerà la Roma dopo cinque stagioni, un’operazione obbligatoria per la compagine giallorossa visto che bisognerà trovare 60 milioni di euro per chiudere il bilancio in attivo. Per raggiungere l’obiettivo, da Trigoria farà le valigie anche Edin Dzeko, attaccante che ha già di fatto un accordo con l’Inter, anche se manca l’intesa fra le due società: i nerazzurri offrono 15 milioni, la Lupa ne chiede 22.

