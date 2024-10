Manuel Agnelli e la figlia Emma

Artista a 360 gradi, con la passione per la musica nel sangue, Manuel Agnelli ha dedicato tutta la propria vita alla carriera. Tuttavia, l’incontro con la moglie Francesca Risi gli ha permesso di vivere l’avventura della paternità. Nel 2005, infatti, il giudice di X Factor 2024 è diventato papà e la presenza della sua bambina lo ha cambiato totalmente regalandogli un’energia che gli permette di affrontare tutte le avventure professionali come quella della giuria di X Factor 2024 di cui è ormai un veterano.

«La paternità mi ha cambiato come cambia tanti. Oggi continua a essere una sensazione molto positiva perché mi ha dato un senso. Trasmettere vita ed esperienza per me è grandioso, senza contare che mia figlia mi sta restituendo un’energia pazzesca. È bellissimo guardarla e rianalizzare la mia vita, stando attento a non spingerla a fare quello che vorrei fare io», le parole di Agnelli in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

Le paure di Manuel Agnelli

Manuel Agnelli ha affrontato tante cose nella sua vita e, ai microfoni di Vanity Fair, spiega di aver affrontato tutto sempre con un pizzico di paura, necessaria per capire di avere davvero coraggio. “Se non hai paura non sai neanche cos’è il coraggio. Certi pensieri ci sono, ma sto attento a non farmi prendere dalla frenesia di mollarli. I faraoni dell’antico Egitto volevano in tutti i modi essere ricordati ma, se va bene, oggi mi vengono in mente i nomi di una dozzina di loro solo perché sono un grande appassionato di Storia”, ha detto.

Poi ha concluso: “Siamo ridicoli quando pensiamo di lasciare delle cose, perché non è questo il senso della vita. Il senso della vita è la comunicazione, il rilascio di energia e il rilascio di esperienza. Non sono così fesso da farmi condizionare la vita e sprecarla cercando di fare per forza qualcosa di rilevante per la quale verrò ricordato. Mi interessa stare ora e adesso”.

