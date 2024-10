X Factor 2024, i concorrenti di Manuel Agnelli: ecco la squadra!

Anche Manuel Agnelli è chiamato a ultimare la sua squadra prima della fase dei live. Negli Home Visit, il coach ascolta i quattro concorrenti a sua disposizione, Mimì Caruso, Beatrice Rita, i Puncake e Danielle. Dopo aver valutato le varie performance, prende le sue decisioni. “Voi Puncake potreste vivere l’inferno perché non avete mercato ma siete molto stimolanti, possiamo fare delle belle cose” dice. Rivolgendosi poi a Mimì Caruso, spiega: “Tu sei lontanissima dalle cose che faccio io, magari affidandoti dei pezzi nuovi puoi scoprire delle cose che non conoscevo. Per questo porto ai live sia i Puncake che Mimì”. L’ultima decisione, non semplice, vede Agnelli mandare avanti Danielle. Il giudice, poi, consola poi Beatrice: “Hai vent’anni, hai un sacco di tempo. Vorrei che tu venissi a suonare al mio locale per farti un po’ di esperienza. Hai tutto il tempo per diventare la bomba che puoi essere e io ti voglio aiutare” le dice abbracciandola.

X Factor 2024, i concorrenti di Manuel Agnelli: le anticipazioni

Pronti per un Home visit di X Factor 2024 da lasciarvi senza fiato? È proprio il caso di dirlo: mai come quest’anno l’attesa è stata così alta. In effetti, i cambiamenti sono tanti. Oltre a un parco giudici tutto nuovo ci aspettano anche dinamiche studiate ad hoc per rivoluzionare lo scopo del programma. Manuel Agnelli, uno dei quattro giudici pronto a scegliere la sua squadra, ha insistito affinchè lo spirito di X Factor 2024 sia diverso rispetto agli altri anni: non si baderà troppo alla tecnica, ma al tanto amato “fattore X”, che spesso splende anche negli artisti non tecnicamente perfetti.

E sarà proprio Manuel Agnelli a prendere la decisione più difficile giovedì 17 ottobre 2024, data in cui si terranno gli Home Visit di X Factor 2024 durante i quali ogni giudice dovrà scartare un concorrente per tenerne solo tre per un totale di 12 artisti in corsa per la vittoria. Il frontman degli Afterhours deciderà chi eliminare tra Mimì Caruso, Beatrice Fita, i Puncake e Daniele. Ma andiamo a scoprire chi sono nel dettaglio i quattro concorrenti di Manuel Agnelli, con la loro storia, da dove vengono ma soprattutto, chi rischia di essere eliminato.

X Factor 2024, i concorrenti di Manuel Agnelli: chi sono e chi è la favorita

Iniziamo a conoscere i Pancake, definiti come la “band ribelle” di questa edizione di X Factor 2024. Il gruppo viene da San Giovanni e Montevarchi ed è composto dal batterista Lorenzo Migliore, dal basso e voce Damiano Falcioni, dal chitarrista Lorenzo Donato e dalla voce e basso Sonia Picchioni. Il loro progetto è relativamente giovane, dato che sono nati solo nel 2020 in piena pandemia, momento in cui hanno voluto esprimere tutta la loro passione per il punk. Passiamo poi alla potentissima Fitza, nome d’arte di Beatrice Fita. Anche lei è grande espressione di ribellione, dato che ha lasciato il liceo dopo essersi sentita oppressa per tanto tempo.

Tra i concorrenti di Manuel Agnelli a X Factor 2024 spicca anche il pesarese Danielle (Daniel Gasperini), dal fascino misterioso alla Lucio Corsi. Il cantante ha lasciato attoniti i giudici con la performance “Mare d’inverno” e con “Sfiorivano le viole“, con un’interpretazione quasi eterea e una voce graffiante che ha subito coinvolto il pubblico. Infine la chicca della squadra di Manuel Agnelli, Mimì Caruso. La cantante ha commosso il giudice durante le audizioni di X Factor 2024 ed è entrata nel cuore dei fan del talent con una voce che davvero spacca le pietre. Come andrà a finire? Appuntamento ai famosi Home Visit su SkyUno!