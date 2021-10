Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ritorno di fiamma al GF Vip?/ “Porte aperte tra noi”

Dopo giorni di distacco e di lontananza, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, c’è stato un riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, nelle scorse ore aveva avuto un crollo emotivo al punto da pensare al ritiro. In veranda, da soli, hanno parlato dell’avventura che stanno vivendo nella casa concentrandosi anche sul rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan che si sono scambiati il primo bacio.

“Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame. Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’”, ha ammesso Lulù che ha poi confessato a Manuel che avrebbe volentieri trascorso una serata con lui in Love Boat, come hanno fatto Miriana e Nicola, se avesse saputo che bastava chiederlo in confessionale.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: un confronto li riavvicina?

Lulù Selassiè non ha mai nascosto di provare un sentimento forte per Manuel Bortuzzo a cui ha ribadito ciò che prova ammettendo, anche, di aver voglia di baciarlo e di essere in difficoltà dovendo convivere con lui ventiquattro ore su ventiquattro. Manuel e Lulù hanno parlato tranquillamente con Bortuzzo che ha spiegato il suo punto di vista. “Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse”, ha detto il nuotatore.

Manuel, poi, si è lasciato andare ad una frase che ha letteralmente spiazzato Lulù. “Le porte aperte ci sono anche tra me e te nella consapevolezza che le cose possono andare come non possono andare” – ha detto Manuel di fronte ad un’espressione stupita di Lulù. “Per me la porta si chiude quando succede qualcosa di grave”, ha aggiunto Bortuzzo.





