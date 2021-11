Manuel Bortuzzo/ Amicizia speciale con Katia Ricciarelli: commosso dal suo regalo

Manuel Bortuzzo: c’è del tenero con Soleil Sorge?

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è stato inaspettatamente accostato ad una donna diversa da Lulù Selassié. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip dove il ragazzo scherzava in giardino insieme a Soleil Sorge. Durante il video non si può fare a meno di notare gli sguardi perplessi della princess, che con gli occhi ha letteralmente fulminato Soleil fingendosi tranquilla. Il conduttore ha voluto conoscere anche il punto di vista di Aldo, grande amico dell’ex nuotatore, il quale ha dato ironicamente la sua benedizione alla nuova coppia.

Alex Castelluccio, chi è il migliore amico Manuel Bortuzzo/ "Tieni duro fratellino"

Durante i daytime Manuel non è stato molto presente, ma questo potrebbe farci presagire che il ragazzo si sia ripreso completamente dalla crisi della settimana scorsa e che anche la sua Lulù stia mantenendo le distanze da lui così insistentemente richieste.

Manuel Bortuzzo super coccolato in Casa

Manuel Bortuzzo continua a ricevere l’immunità dai suoi compagni di avventura guadagnandosi di fatto la fama di essere uno tra i preferiti della Casa del Grande Fratello Vip. Sempre super coccolato dai suoi compagni di avventura, anche il pubblico lo adora e dopo qualche scivolone dovuto alla relazione con Lulù è tornato ad essere acclamato anche dai telespettatori che, particolarmente in questa settimana di conquiste, lo hanno sostenuto più che mai.

Manuel Bortuzzo: la speranza di tornare a camminare/ "Provo amore e odio perché..."

Il giovane intanto, continua a prendere parte alle varie attività della Casa, anche quelle puramente ludiche. A poche ore dalla nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini, l’ex nuotatore ha dato il meglio di sé in una gara di gavettoni organizzata a notte fonda ed alla quale hanno aderito anche il trio di amici formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri. Anche in questa circostanza il ragazzo ha partecipato attivamente cercando di centrare Alex e divertendosi con i suoi amici in giardino.

L’amicizia con Katia Ricciarelli

Da ormai due mesi e mezzo, Manuel Bortuzzo è riuscito a farsi conoscere e ad entrare con la sua storia nel cuore dei suoi inquilini. Tra coloro con cui ha particolarmente legato, c’è sicuramente Katia Ricciarelli. Un’amicizia speciale e reciproca, come dimostrato dal recente gesto della cantante lirica compiuto per dimostrare a Manuel tutto il suo affetto nei suoi confronti e la stima profonda.

Manuel Bortuzzo, coppia con Lulù? No con Aldo Montano!/ Dalla scherma alle confidenze

I due hanno confidato di avere le camere attigue, dunque entrambi hanno svelato di conoscere i “segreti” l’uno dell’altra. Nelle passate ore Katia lo ha raggiunto nella sua stanza per consegnargli un bellissimo e sentito regalo, ovvero un ritratto autografato della soprano. Un gesto importante che Manuel ha particolarmente apprezzato, al punto da restare quasi commosso dal dono. “Ti voglio bene”, ha replicato Katia. “Anch’io, tanto tanto tanto anche io”, le ha fatto eco il concorrente, che ha già progettato di incorniciare il ritratto dell’amica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA