Manuel Bortuzzo, attacco alla sorella dell’ex Lulù, Clarissa / “Non avrei mai…”

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié: rapporti tesi dopo la rottura del nuotatore con Lulù

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro gioco condotto al Grande fratello vip 6 all’insegna della vicinanza tra loro, dettata dalla frequentazione che lui ha avviato con la sorella di lei, Lulù Selassié, e ora Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié tornano a far parlare di sé. Il motivo? Il nuotatore che finiva vittima di una sparatoria per scambio nel 2019 ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più di Giada Di Miceli, in cui tra le altre dichiarazioni lui non ha lesinato un affondo a distanza ai danni di Clarissa Selassié.

La conduttrice ha poi spiegato a Manuel Bortuzzo, ospite su Radio Radio, che la sorella di Lulù, Clarissa Selassié, le ha riservato un forfait last-minute non presentandosi alla sua trasmissione. Il motivo? L’ex Grande fratello vip avrebbe preferito essere messa al corrente rispetto alle domande che la conduttrice avrebbe voluto porgerle in puntata, cosa che alla fine non si è verificata. La reazione di Manuel Bortuzzo all’affaire Clarissa Selassié? Non è tardata ad arrivare ed è segno che ormai i rapporti siano piuttosto tesi tra la Bortuzzo family e il clan Selassié.

Manuel Bortuzzo e la reazione impensabile all’affaire Selassié

Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo ha riservato a distanza una stoccata in radio, in piena regola, a colei che potremmo ormai definire la sua ex cognata. “Sono sincero, io non ti avrei mai chiesto le domande, prima”, è stata la chiosa di Manuel Bortuzzo contro Clarissa Selassié. Ma come reagirà la diretta interessata? Intanto, è stata l’ex Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, a reagire piuttosto contrariata rispetto alle ultime dichiarazioni del nuotatore.

Incalzato dalle domande della trasmissione radiofonica, tra le altre dichiarazioni, Manuel ha inoltre sconfessato di aver avviato un nuovo flirt con Giulia Latini, ex corteggiatrice storica di Luca Onestini a Uomini e donne, e non solo. Ha inoltre fatto sapere che vorrà mantenere il massimo riserbo sull’identità della sua donna, qualora il suo cuore fosse sentimentalmente impegnato, dal momento che ora si ritrova a pagare lo scotto dei continui gossip che lo braccano, dovuti alla rottura con Lulù Selassié, che è seguita all’epilogo del Grande fratello vip 6.

