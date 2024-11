Lo studio de La Volta Buona ha oggi accolto Manuel Bortuzzo; motivo d’orgoglio italiano per i successi sportivi ma anche protagonista di una storia oltremodo tragica. Il nuotatore, ferito in maniera fortuito da un colpo di pistola, è costretto su una sedia a rotelle e da allora ha rivoluzionato la sua vita. “Io ero appena entrato nel giro della nazionale, mi allenavo con i campioni del mondo, campioni olimpici, e stavo preparando il Mondiale successivo. La vita però è fatta anche di cose brutte, può cambiare da un momento all’altro…”. Questo il racconto dello sportivo a proposito dell’incidente, per poi aggiungere: “Sono stati pochi i millimetri che mi hanno diviso dall’essere qui e la morte, nella sfortuna sono stato fortunato e mi ha permesso di vivere ancora tante altre gioie ed esperienze incredibili”.

Manuel Bortuzzo a La Volta Buona: “Se ho una fidanzata? Cerco sempre l’amore”/ “La ragazza ‘misteriosa’...”

Inevitabile che l’incidente cambiasse la vita di Manuel Bortuzzo che, con le sue parole, veicola sempre messaggi meravigliosi all’insegna della rinascita e della volontà di andare oltre gli ostacoli che spesso la vita ci pone. “La mia vita è cambiata, inizialmente pensavo in modo tragico, però poi se impari a dare valore alle cose vere della vita e alle cose care che ci sono ancora allora lì puoi solo che sentirti fortunato. Quando ho iniziato a vedere le cose in maniera positiva? Ho avuto una grande fortuna, grazie alle persone che avevo accanto, la mia famiglia e la fidanzata del tempo Martina”. Lo sportivo ha poi dedicato un pensiero d’amore in particolare per la sua mamma, presenza costante nella sua vita non solo nel merito dei successi sportivi: “Mia mamma è la prima persona che chiamo quando ho bisogno di qualche consiglio, è l’unica persona forse a cui interessa davvero solo il mio bene. Lei c’è sempre, ed è una grande emozione come se fosse sempre la prima volta”.

Manuel Bortuzzo tornerà a camminare dopo l'incidente?/ "Potrò recuperare quello che si è salvato..."

Manuel Bortuzzo a La Volta Buona: “Ho ottenuto giustizia dopo l’incidente…”

Prosegue il racconto di Manuel Bortuzzo a La Volta Buona ponendo l’accento sulle reazioni della famiglia dopo l’incidente: “La mia famiglia ha reagito in maniera esemplare, hanno mantenuto sempre la calma e lasciato correre la giustizia; anche nel mio percorso non mi hanno mai fatto pressioni, hanno cercato sempre di esserci mantenendosi un passo indietro”. Tornando sulla sera dell’incidente, lo sportivo ha spiegato: “Cosa ricordo di quella notte? Tutto in maniera perfetta finché non sono entrato in coma. Sul momento non senti il dolore della pallottola, l’adrenalina è a mille, non è come nei film. Lì devi essere davvero fortunato, io sono stato colpito in un punto pericoloso, all’altezza del costato. Le gambe non c’entrano nulla, il colpo si è conficcato nelle vertebre e da lì si è creata una lesione”.

Franco e Rossella, chi sono i genitori di Manuel Bortuzzo/ "A mamma interessa che io sia sereno..."

Manuel Bortuzzo ha ricostruito gli step, principalmente psicologici, necessari per affrontare la vita con coraggio e brio dopo il terribile incidente: “La cosa più difficile è stata l’accettazione mentale; i limiti fisici si possono superare, ma le vere difficoltà sono di tipo psicologico o il non sentirsi all’altezza di determinate situazioni. Bisogna saper accettare tutti i piccoli limiti mentali”. Lo sportivo – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Ho avuto la fortuna che la giustizia si è mossa in fretta, gli autori di quello che è successo sono adesso in carcere e io sono riuscito a farmi una nuova vita. Se qualcuno mi ha mai chiesto scusa? No, mai avuto contatti con loro o persone a loro vicine; ma anche se fosse la mia condizione rimane questa”.