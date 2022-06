Soleil Sorge replica a Manuel Bortuzzo, dopo il GF Vip/ “Ipocrisie invecchiate…”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge replica a Manuel Bortuzzo: cosa è accaduto

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso tv intrapreso al Grande fratello vip 6, dove ad un certo punto si sono mostrati in rapporti tesi tra loro, soprattutto lui sembra aver preso le debite distanze da lei, parliamo di Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. All’inizio del percorso, Soleil sembrava nutrire profonda stima verso Manuel nonostante una certa freddezza di lui mostrata verso lei, un rapporto tra loro che è andato via via sempre più incrinandosi, fino ad una nomination inferta dal nuotatore all’italo-americana con tanto di affondo sul personale, che ha a quanto pare ferito nel profondo la modella.

“Nomino Soleil ma con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio per avere amore reciproco“, ha dichiarato Manuel ai danni di Soleil, dopo essersi schierato dalla parte di Delia Duran nel triangolo amoroso che vedeva l’italo-americana coprire il ruolo di “terza incomoda” tra Delia e il promesso sposo Alex Belli, al Grande fratello vip 6.

Parole, quelle di Manuel, che sembrano aver avuto un certo peso per Soleil Sorge (ora al centro delle polemiche web per la sua presenza a L’isola dei famosi 2022), alla luce del fatto che lei pare abbia replicato all’attacco al veleno del nuotatore e come lei ex volto del Grande fratello vip 6.

Il messaggio al veleno

“Utilizza più amore e meno odio” cit — Le ipocrisie invecchiate male», scrive in un tweet avvelenato di queste ore Soleil Sorge, condividendo l’intervista che Manuel Bortuzzo ha da poco rilasciato a Non succederà più a Radio Radio, schierandosi quindi contro la sorella dell’ex Lulù Selassié conosciuta nella Casa, Clarissa Selassié, nel caso mediatico che vede quest’ultima coinvolta. In occasione dell’intervista di Manuel, la conduttrice radiofonica è tornata a lamentare che Clarissa abbia dato forfait last-minute all’intervista convenuta nella sua trasmissione, per il semplice fatto di non averle inoltrate prima le domande che le avrebbe posto nell’intervento. E la replica di Manuel è stata una pugnalata a distanza e non di certo un intervento benevolo né dettato dall’amore per Clarissa, a detta di Soleil Sorge.

