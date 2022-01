Manuel Bortuzzo, brutta caduta al GF VIP/ “Ho preso una botta e mi sento…”

Manuel Bortuzzo ha avuto un incidente nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore è caduto mettendo in apprensione Miriana Trevisan. Manuel è caduto improvvisamente dalla carrozzina suscitando lo spavento degli altri inquilini e in particolare della Trevisan che poco dopo l’accaduto è tornato da Bortuzzo per chiedergli come stesse. Manuel ha confermato di essere ancora dolorante e ha ammesso: “Tutto in sesto, però, un po’ di dolore ci sarà perché ho preso una botta”. Manuel si è immediatamente ripreso dalla caduta riprendendo possesso della sedia a rotelle su cui purtroppo è costretto a vivere da quasi tre anni. La sua avventura nel Grande Fratello Vip dovrebbe comunque essere arrivata agli sgoccioli. Manuel dovrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip proprio nel corso della puntata del 17 gennaio.

Il suo addio farà sicuramente crollare Lulù Selassiè che nelle scorse ore ha dedicato parole di amore nei confronti del nuotatore. Lulù non è riuscita a trattenere le lacrime e ha detto: “A Manuel, che mi ha fatto sentire per la prima volta nella mia vita unica e bellissima anche nei momenti in cui non mi ci vedo.. Ti amo“. Manuel a sua volta ha risposto: “Grazie per aver ridato colore alla mia vita”. Manuel ha voluto scrivere anche una lettera a Lulù ringraziandola per il sostegno che lei le ha dato durante il percorso nella casa: “Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate, sarà un lontano ricordo, vero?”.

Manuel Bortuzzo e la rottura con Katia Ricciarelli

Ogni edizione del Grande Fratello Vip ha dei suoi punti cardine tra i concorrenti, personalità che riescono ad emergere più di altre per il proprio carattere e per la propria storia. In questa edizione tale ruolo è certamente ricoperto da Manuel Bortuzzo, uno dei personaggi simbolo del reality. Il suo percorso è stato ricco di emozioni forti, dagli scontri alle amicizie profonde, passando per il grande amore nato con Lulù Selassiè. Nelle ultime settimane è stato però costretto a rivalutare alcune amicizie importanti nate all’interno della casa, in particolare con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. La rottura è stata palese anche nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 14 gennaio. Signorini ha infatti proposto alla casa di dividersi in due fazioni, scegliendo tra due capisquadra; Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. Nonostante per buona parte della sua permanenza il ragazzo abbia legato particolarmente con quest’ultima, ha confermato i dissapori scegliendo di schierarsi dalla parte della showgirl. Per il resto della serata lo sportivo non è riuscito a mettersi in mostra in maniera ulteriore, come ormai accade da qualche settimana.

Nonostante ciò è stato comunque scelto dai suoi compagni di viaggio come immune, accedendo alla possibilità di scegliere il concorrente da nominare in maniera segreta. Bortuzzo ha deciso di fare il nome di Federica; come motivo ha affermato di essere contrariato rispetto ad alcuni atteggiamenti avuti dalla ragazza nei confronti del suo amico Gianmaria. Dopo la puntata il nuotatore ha avuto ancora una volta modo di discutere con la Ricciarelli, confermando un raffreddamento del rapporto che sembra ormai definitivo. Nello specifico, da un video pubblicato proprio dalla pagina ufficiale del Grande Fratello sui social, si nota la cantante dire qualcosa nei confronti del ragazzo, che senza mezzi termini e in maniera piuttosto colorita la invita a tornare a letto e a non dare fastidio. Dopo un percorso vissuto spesso da protagonista, sul web molti iniziano a notare una sorta di freno da parte del ragazzo, sempre più lontano dalle dinamiche più vivaci che caratterizzano il reality. Nella prossima puntata sono attese anche novità in merito alle sue condizioni di salute e alla presunta possibilità che abbandoni la casa prima del tempo.



