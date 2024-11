Manuel Bortuzzo, chi è e incidente: colpito nel 2019 da un proiettile vagante

Manuel Bortuzzo è una delle giovani promesse del nuoto, che ha però rischiato di vedere infranti i propri sogni sportivi a causa di un brutto incidente. Classe 1999 e originario di Trieste, il ragazzo ha inseguito sin da bambino la passione per il nuoto che, tuttavia, si è scontrata con un crudo imprevisto avvenuto nel 2019: era la notte tra il 2 e il 3 febbraio quando fu raggiunto da un proiettile che gli causò una lesione al midollo spinale, durante una sparatoria avvenuta fuori da un pub di Roma e nella quale non era coinvolto.

L'annuncio di Manuel Bortuzzo commuove/ "Se ce l’ho fatta io si può fare, non dovete avere paura"

Il proiettile vagante ha raggiunto la schiena del nuotatore, che si trovava tranquillo al pub assieme all’allora fidanzata, e ha compromesso le sue condizioni fisiche fermandosi all’altezza di una vertebra e procurandogli una lesione spinale che l’ha lasciato semi-paralizzato. Immediata la corsa in ospedale e il ricovero, cui ha fatto seguito l’amara verità: da quel momento Manuel Bortuzzo è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle e si è sottoposto a costanti percorsi di riabilitazione.

Manuel Bortuzzo sull'ex fidanzata Martina Rossi/ "Ci sentiamo ancora, saremo per sempre legati..."

Manuel Bortuzzo, il bronzo alle Paralimpiadi 2024 e le esperienze fuori dal nuoto

Nonostante l’incidente, Manuel Bortuzzo non ha mai smesso di inseguire la sua passione per il nuoto ed è tornato in vasca, pur non riprendendo subito le competizioni sportive non essendo ancora fisicamente e mentalmente predisposto. La sua carriera sportiva è ripartita soltanto dopo la fine dei Giochi Paralimpici di Tokyo nel 2021, mentre l’anno scorso è ufficialmente entrato nella Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico; quest’anno, invece, è arrivata la grande occasione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, che lo scorso settembre gli hanno regalato una bellissima medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4.

Manuel Bortuzzo tornerà a camminare dopo l’incidente?/ Il nuotatore: “I medici sono stati chiari…”

Non solo sport, perché Manuel Bortuzzo nel 2021 è diventato anche un personaggio televisivo come concorrente del Grande Fratello Vip: la sua storia personale, inoltre, è stata fonte d’ispirazione per il docufilm del 2021 Ultima gara andato in onda su Canale 5 e per la fiction Rinascere trasmessa su Rai 1 nel 2022. Il giovane nuotatore, inoltre, ha racchiuso la sua storia personale anche in un’autobiografia, Soli nella tempesta, pubblicata lo scorso giugno.