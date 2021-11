Manuel Bortuzzo crolla al GF Vip, ricordo della sera dell’incidente/ L’ultimo ballo con l’ex Martina Rossi…

La festa di compleanno di Giucas Casella ha fatto riaffiorare brutti ricordi nella mente di Manuel Bortuzzo. Tutto è accaduto quando, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si sono sentite le note de “I migliori anni della nostra vita”, brano di Renato Zero. Manuel, nel sentire quelle note, è stato assalito da un senso di malinconia per quella che era la sua vita prima della sparatoria. A rendersi conto dello stato d’animo di Manuel, in quel momento, sono stati Manila Nazzaro e Aldo Montano che hanno cercato di tirargli su il morale.

Manuel, così, si è immediatamente asciugato gli occhi ed è tornato a sorridere per continuare a festeggiare il compleanno di Giucas, amatissimo da tutti i concorrenti, ma perchè la canzone di Renato Zero ha rattristato Bortuzzo? A svelarlo è stato lo stesso Manuel chiacchierando con Davide Silvestri.

Manuel Bortuzzo e il ricordo dell’ultimo ballo prima della sparatoria

Manuel Bortuzzo, a Davide Silvestri, ha spiegato il motivo per cui ascoltare “I migliori anni della nostra vita” lo ha fatto tornare indietro nel tempo. Quella canzone, infatti, gli ricorda la notte della sparatoria che gli ha cambiato la vita. “Eravamo ad una festa per i 18 anni. Come sempre, alla fine, erano partiti i lenti e c’era questa canzone. E’ stato l’ultimo ballo, ma anche il primo, con la mia ex fidanzata“, ha raccontato Manuel. “Mi dispiace che l’abbiamo cantata a squarciagola”, commenta Davide.

Manuel aveva ricordato tale episodio, in un’intervista rilasciata tempo fa al magazine Starbene. “Cosa ricordo di quella sera? Ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano ‘I migliori anni della nostra vita’, una canzone che sembra un messaggio del destino…”. Riascoltarla nella casa del Grande Fratello Vip gli ha provocato amari ricordi.

