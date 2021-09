Manuel Bortuzzo, dall’incidente alla disabilità/ Perchè va al Grande Fratello Vip? La sua missione

Chi è Manuel Bortuzzo, da promessa del nuoto all’incidente che lo ha costretto in sedia a rotelle

Manuel Bortuzzo sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, in partenza oggi, lunedì 13 settembre, nella prima serata di Canale 5. Il giovane porterà nella Casa di Cinecittà la sua storia di vita molto forte. Il suo nome infatti, non è legato al mondo dello spettacolo o del gossip, bensì a quello della cronaca nera. Nuotatore 22enne, Manuel è costretto a vivere in sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto, due anni fa, in una terribile sparatoria a Roma che lo colpì alla schiena rendendolo paralizzato. Il giovane, nel febbraio del 2019, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato dopo una serata con gli amici.

Nonostante questo però non si è mai dato per vinto e anche in seguito al sopraggiungere della disabilità non ha mai smesso di lottare e sognare al punto di pubblicare un libro e tornare persino in vasca. Ancor prima del suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 6 Bortuzzo è dato dai bookmaker come il principale favorito alla vittoria finale, tallonato da Sophie Codegoni, ma è ancora troppo presto per parlare di possibile vincitore. Intanto nella sua presentazione in vista della partecipazione al reality di Signorini, Manuel ha svelato il suo motto che sembra calzargli a pennello: “Se non provi non lo saprai mai, quindi… provarci sempre”.

Perchè Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2021?

Manuel Bortuzzo è carichissimo in vista della sua prima esperienza in un reality che gli permetterà di farsi conoscere e di far conoscere anche la sua incredibile storia. Alla vigilia del suo ingresso il 22enne ha spiegato di non temere nessuno e di andare d’accordo con tutti. L’idea di doversi staccare dai social non lo spaventa particolarmente, al punto da ammettere: “Ho sempre pensato di voler fare un periodo senza, quindi magari posso sfruttare questa occasione per distaccare un attimo”.

Manuel si dice un pochino superstizioso, non è fidanzato ma appare aperto alla possibilità di trovare l’amore anche dentro la Casa: “Chissà”, commenta. “Cercherò di fare il miglior percorso possibile”, ha proseguito, anche se la sua intenzione sarebbe proprio quella di giungere fino in fondo a questa avventura. Intanto è convinto che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip “potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto”, come ha anticipato in una intervista al settimanale Chi. Non è un caso se il giovane nuotatore ha svelato di aver deciso di mettersi in gioco proprio perché “la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo”.

